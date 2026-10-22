Segurança

Homem é preso em operação da PF contra abuso sexual infantil em Cachoeiro

Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão nesta quinta-feira (22); equipamentos eletrônicos foram recolhidos para perícia.

Operação da PF - Polícia federal sentando em uma mesa analisando documentos, com um celular na mão. - Operação da PF
Foto: Polícia Federal

Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (22), durante uma operação da Polícia Federal (PF) de combate à divulgação de materiais de abuso sexual infantil na internet, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ação também resultou na apreensão de equipamentos eletrônicos que serão analisados pela perícia criminal.

Segundo a Polícia Federal, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, suspeito de envolvimento com arquivos contendo cenas de violência sexual contra crianças e adolescentes.

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Durante as buscas, foram apreendidos um celular, um computador e dispositivos de armazenamento de dados. Os equipamentos serão submetidos à perícia técnica para auxiliar nas investigações.

Após a prisão em flagrante, o homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim, onde prestaria declarações. De acordo com a corporação, ele será encaminhado ao sistema prisional.

Investigado poderá responder por armazenamento de material ilegal

Conforme a PF, o suspeito poderá responder pelo crime de armazenamento de fotografias, vídeos ou outros registros contendo cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo crianças ou adolescentes.

A investigação tem como objetivo combater a circulação de conteúdos de abuso sexual infantil no ambiente virtual.

Polícia Federal alerta pais sobre riscos na internet

Diante da ocorrência, a Polícia Federal reforçou a importância de pais e responsáveis acompanharem as atividades digitais de crianças e adolescentes.

A corporação orienta que as famílias mantenham conversas abertas sobre os riscos da internet, expliquem como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de maneira segura e acompanhem as interações dos jovens no ambiente virtual.

A orientação também destaca a importância de criar um ambiente de confiança para que crianças e adolescentes possam relatar situações suspeitas ou desconfortáveis.

Leia mais: Pai é preso por abusar da filha durante três anos em Piúma 

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

Abuso sexualCachoeiro de ItapemirimPolícia Federal

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