Homem é preso em operação da PF contra abuso sexual infantil em Cachoeiro
Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão nesta quinta-feira (22); equipamentos eletrônicos foram recolhidos para perícia.
Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (22), durante uma operação da Polícia Federal (PF) de combate à divulgação de materiais de abuso sexual infantil na internet, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ação também resultou na apreensão de equipamentos eletrônicos que serão analisados pela perícia criminal.
Segundo a Polícia Federal, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, suspeito de envolvimento com arquivos contendo cenas de violência sexual contra crianças e adolescentes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Durante as buscas, foram apreendidos um celular, um computador e dispositivos de armazenamento de dados. Os equipamentos serão submetidos à perícia técnica para auxiliar nas investigações.
Após a prisão em flagrante, o homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim, onde prestaria declarações. De acordo com a corporação, ele será encaminhado ao sistema prisional.
Investigado poderá responder por armazenamento de material ilegal
Conforme a PF, o suspeito poderá responder pelo crime de armazenamento de fotografias, vídeos ou outros registros contendo cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo crianças ou adolescentes.
A investigação tem como objetivo combater a circulação de conteúdos de abuso sexual infantil no ambiente virtual.
Polícia Federal alerta pais sobre riscos na internet
Diante da ocorrência, a Polícia Federal reforçou a importância de pais e responsáveis acompanharem as atividades digitais de crianças e adolescentes.
A corporação orienta que as famílias mantenham conversas abertas sobre os riscos da internet, expliquem como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de maneira segura e acompanhem as interações dos jovens no ambiente virtual.
A orientação também destaca a importância de criar um ambiente de confiança para que crianças e adolescentes possam relatar situações suspeitas ou desconfortáveis.
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