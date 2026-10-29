Segurança

Homem procurado por homicídio em Cachoeiro é localizado no Pará

Homem com três mandados de prisão em aberto foi localizado durante operação integrada entre as polícias civis do Espírito Santo e do Pará.

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Foto: Rafaela Thompson/aquinoticias.com

A Polícia Civil prendeu, na última quarta-feira (28), em Paragominas, no Pará, um homem foragido por crimes de homicídio e ocultação de cadáver em Cachoeiro de Itapemirim. O homem foi localizado durante uma ação integrada entre as polícias civis dos dois estados. O Centro de Inteligência e Análise Telemática Norte (CIAT-Norte) também participou da operação.

De acordo com a Polícia Civil, o homem tinha três mandados de prisão em aberto. Um deles pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, furto e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Outro mandado foi expedido pelo Tribunal do Júri, referente a uma condenação a 19 anos e 10 meses de prisão por homicídio qualificado e furto.

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O terceiro mandado é por porte ilegal de arma de fogo, com pena de quatro anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto.

O homem foi encaminhado à autoridade competente, onde aguarda os procedimentos legais e uma possível transferência para o Espírito Santo.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

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