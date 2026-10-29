VÍDEO | Engavetamento com quatro veículos provoca transtornos no trânsito em Cachoeiro

Um engavetamento envolvendo quatro veículos na Avenida Doutor Aristides Campos, em Cachoeiro de Itapemirim, provocou lentidão no trânsito na tarde desta quinta-feira (29).

Entre os veículos envolvidos na colisão estão uma caminhonete Ford Ranger, um Volkswagen Fox, um Renault Kwid e um Chevrolet Corsa.

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Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde dos envolvidos.

VÍDEO: Redes Sociais / @@conecta_cachoeiro.

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