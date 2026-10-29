Segurança

VÍDEO | Engavetamento com quatro veículos provoca transtornos no trânsito em Cachoeiro

Colisão envolvendo uma caminhonete e três carros foi registrada na tarde desta quinta-feira (29), na Avenida Doutor Aristides Campos.

acidente em cachoeiro
Foto: @aquinoticias.com

Um engavetamento envolvendo quatro veículos na Avenida Doutor Aristides Campos, em Cachoeiro de Itapemirim, provocou lentidão no trânsito na tarde desta quinta-feira (29).

Entre os veículos envolvidos na colisão estão uma caminhonete Ford Ranger, um Volkswagen Fox, um Renault Kwid e um Chevrolet Corsa.

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Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde dos envolvidos.

VÍDEO: Redes Sociais / @@conecta_cachoeiro.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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