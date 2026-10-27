Homem tenta fugir da PM, mas acaba preso com submetralhadora no ES
Policiais militares apreenderam arma de fabricação semi-industrial, dois carregadores e 39 munições durante patrulhamento; outro suspeito conseguiu escapar.
Uma tentativa de fuga terminou com um homem de 23 anos preso e uma submetralhadora apreendida em Vitória, na tarde desta segunda-feira (26).
O suspeito tentou escapar ao perceber a aproximação de policiais militares, mas foi alcançado dentro de um imóvel aparentemente abandonado. Outro homem que estava no local conseguiu fugir.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A ocorrência foi registrada no bairro Caratoíra, durante patrulhamento tático realizado por equipes da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM).
Segundo a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), os agentes passavam pela Rua Augusto de Oliveira quando avistaram um homem segurando uma arma de fogo.
Ao notar a presença das viaturas, ele correu para o interior de um imóvel. Os militares acompanharam a movimentação, entraram no local e conseguiram realizar a abordagem.
Durante a ação, os policiais apreenderam uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, dois carregadores com um total de 39 munições intactas de calibre .380 e dois aparelhos celulares.
Segundo suspeito consegue fugir durante ação policial
Enquanto realizavam a ocorrência, os militares perceberam que outro homem também estava dentro do imóvel.
As equipes tentaram abordá-lo, mas ele conseguiu escapar pelos fundos da residência. Em seguida, o suspeito acessou a rua e entrou em outra casa.
Os policiais realizaram buscas na região, porém não conseguiram localizar o segundo indivíduo.
O homem de 23 anos foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, juntamente com a submetralhadora, as munições, os carregadores e os celulares apreendidos.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade do suspeito que fugiu nem sobre a procedência da arma. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para a adoção das medidas legais cabíveis.
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