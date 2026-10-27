Homem tenta fugir da PM, mas acaba preso com submetralhadora no ES

Uma tentativa de fuga terminou com um homem de 23 anos preso e uma submetralhadora apreendida em Vitória, na tarde desta segunda-feira (26).

O suspeito tentou escapar ao perceber a aproximação de policiais militares, mas foi alcançado dentro de um imóvel aparentemente abandonado. Outro homem que estava no local conseguiu fugir.

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A ocorrência foi registrada no bairro Caratoíra, durante patrulhamento tático realizado por equipes da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

Segundo a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), os agentes passavam pela Rua Augusto de Oliveira quando avistaram um homem segurando uma arma de fogo.

Ao notar a presença das viaturas, ele correu para o interior de um imóvel. Os militares acompanharam a movimentação, entraram no local e conseguiram realizar a abordagem.

Durante a ação, os policiais apreenderam uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, dois carregadores com um total de 39 munições intactas de calibre .380 e dois aparelhos celulares.

Segundo suspeito consegue fugir durante ação policial

Enquanto realizavam a ocorrência, os militares perceberam que outro homem também estava dentro do imóvel.

As equipes tentaram abordá-lo, mas ele conseguiu escapar pelos fundos da residência. Em seguida, o suspeito acessou a rua e entrou em outra casa.

Os policiais realizaram buscas na região, porém não conseguiram localizar o segundo indivíduo.

O homem de 23 anos foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, juntamente com a submetralhadora, as munições, os carregadores e os celulares apreendidos.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade do suspeito que fugiu nem sobre a procedência da arma. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para a adoção das medidas legais cabíveis.