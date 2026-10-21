Segurança

Homicídio em Guaçuí interrompe período de 569 dias sem assassinatos

Município não registrava homicídios desde 30 de março de 2025. Crime aconteceu nesta quarta-feira (21), e a Polícia Militar realiza buscas pelo suspeito.

´Carro preto caracterizado com logo da Polícia Civil em frente a uma Delegacia
Foto: Reprodução | Polícia Civil ES

O crime registrado nesta quarta-feira (21) interrompeu um período de 569 dias sem homicídios em Guaçuí. Segundo as informações divulgadas, o município não registrava assassinatos desde 30 de março de 2025.

A sequência chegou ao fim após um homem ser morto a tiros dentro de uma barbearia, localizada na Rua do Norte. A Polícia Militar realiza buscas para localizar o suspeito, que fugiu após o crime.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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