Hugo Rodrigues, ex-coordenador do Sine Cachoeiro, morre em acidente em Jerônimo Monteiro
Hugo tinha 40 anos, trabalhava como gerente de negócios de um banco digital e deixa esposa e três filhos.
Hugo Rodrigues, de 40 anos, morreu em um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (23), em Jerônimo Monteiro.
Ele estava retornando para casa após passar o dia em Iúna, onde havia trabalhado. O carro que dirigia bateu de frente com um caminhão e, após a colisão, caiu em um barranco.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Hugo atuava como gerente de negócios de um banco digital. Antes disso, foi coordenador do Sine de Cachoeiro de Itapemirim, onde também construiu sua trajetória profissional.
Ele deixa a esposa e três filhos.
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