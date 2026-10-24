Segurança

Hugo Rodrigues, ex-coordenador do Sine Cachoeiro, morre em acidente em Jerônimo Monteiro

Hugo tinha 40 anos, trabalhava como gerente de negócios de um banco digital e deixa esposa e três filhos.

Hugo Rodrigues
Foto: aquinoticias.com

Hugo Rodrigues, de 40 anos, morreu em um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (23), em Jerônimo Monteiro.

Ele estava retornando para casa após passar o dia em Iúna, onde havia trabalhado. O carro que dirigia bateu de frente com um caminhão e, após a colisão, caiu em um barranco.

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Hugo atuava como gerente de negócios de um banco digital. Antes disso, foi coordenador do Sine de Cachoeiro de Itapemirim, onde também construiu sua trajetória profissional.

Ele deixa a esposa e três filhos.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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