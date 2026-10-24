VÍDEO | Homem morre após carro bater de frente com caminhão em Jerônimo Monteiro
O acidente aconteceu quando o motorista O retornava para casa após passar o dia em Iúna
Um homem morreu após o carro que dirigia bater de frente com um caminhão e cair em um barranco, na noite desta sexta-feira (23), em Jerônimo Monteiro.
Segundo informações iniciais, o acidente aconteceu quando o motorista retornava para casa após passar o dia em Iúna, onde havia realizado atividades de trabalho.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Com a força da batida, o veículo saiu da pista e caiu em um barranco. A vítima morreu no local.
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