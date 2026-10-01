Idoso de 82 anos é intubado após sofrer queimaduras graves em Cachoeiro

Um idoso de 82 anos precisou ser transferido de helicóptero após sofrer queimaduras em aproximadamente 40% do corpo, em Cachoeiro de Itapemirim. Em estado grave e intubado, o paciente foi levado pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para uma unidade de referência na Serra.

A transferência aeromédica mobilizou a aeronave Harpia 10. O destino foi o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, referência no atendimento a grandes queimados na rede pública de saúde do Espírito Santo.

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Além das queimaduras pelo corpo, o idoso apresentou lesões e queimaduras nas vias aéreas. Por causa da gravidade do quadro, ele precisou permanecer intubado durante o atendimento inicial e ao longo do voo.

Apesar da alta complexidade da ocorrência, a equipe aeromédica conseguiu transportar o paciente até o hospital com os sinais vitais estáveis.

Ainda não há informações sobre o que teria provocado as queimaduras. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), não foi possível determinar, até o momento, com o que o idoso se queimou.

Após a transferência, o paciente ficou aos cuidados da equipe do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.

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