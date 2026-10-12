Idoso é preso após ameaçar companheiro da ex-mulher com arma de fogo em Cachoeiro

Um idoso de 72 anos foi conduzido à delegacia após ser abordado pela Guarda Municipal com um revólver calibre .32 e seis munições intactas, nesta segunda-feira (12), no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a GCM, uma guarnição foi acionada pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) para verificar a informação de que um homem estaria armado e ameaçando o atual companheiro de sua ex-mulher.

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No local, os agentes conversaram com a mulher que confirmou a denúncia. Segundo o relato apresentado à equipe, o ex-marido dela, identificado como o suspeito, estaria portando uma arma de fogo e ameaçando o atual companheiro dela.

Ainda conforme o registro, o homem chegou ao endereço durante o atendimento da ocorrência e foi abordado pelos agentes. Na revista pessoal, a equipe encontrou o revólver com seis munições intactas.

A arma e as munições foram apreendidas. Em seguida, o homem foi encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ), onde foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.

O boletim informa que ele foi entregue à Polícia Civil sem apresentar lesões ou ferimentos aparentes. O registro da ocorrência foi realizado na manhã desta segunda-feira.