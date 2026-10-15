Idoso é preso por furto de energia elétrica no Sul do ES

Um homem de 74 anos foi preso em flagrante por furto de energia elétrica em um imóvel localizado no Centro de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. A prisão aconteceu na terça-feira (13), durante uma operação conjunta da Polícia Civil, Polícia Científica e técnicos da EDP.

Segundo a Polícia Civil, as equipes foram ao endereço após receberem uma denúncia de furto de energia. O imóvel abriga lojas comerciais, duas residências e uma quitinete.

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Durante a fiscalização, os peritos encontraram ligações irregulares na rede elétrica. Os cabos desviavam energia antes da passagem pelos medidores e abasteciam unidades residenciais localizadas no andar superior e nos fundos do imóvel.

Com isso, os equipamentos de duas unidades consumidoras não registravam corretamente a quantidade de energia utilizada.

A EDP elaborou os Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) para documentar as irregularidades.

Os policiais conduziram o proprietário à Delegacia Regional de Itapemirim. A Polícia Civil o autuou em flagrante por furto qualificado de energia elétrica e o encaminhou ao sistema prisional.

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