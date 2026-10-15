Neta é presa após colocar fogo na casa avó em Cachoeiro

Uma mulher de 23 anos foi presa após atear fogo em um colchão na casa onde morava com a avó, de 67 anos, no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, na quarta-feira (14).

Após o início do incêndio, a neta pulou pela janela do segundo andar e ficou ferida. A idosa foi retirada do imóvel por moradores.

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Segundo a Polícia Militar, o incêndio ocorreu na Rua Cariacica. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a residência em chamas e a suspeita sendo contida por populares.

A avó relatou que a neta teria provocado o incêndio e, em seguida, saltado pela janela, caindo na rua. Conforme o boletim, a jovem apresentava comportamento agitado e ferimentos decorrentes da queda e do fogo.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas. As duas mulheres receberam atendimento e foram encaminhadas ao Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes (PAPG).

Devido ao estado de agitação, a jovem precisou ser contida pelos policiais até a chegada do socorro. Após receber alta médica, foi conduzida à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro. A avó permaneceu em atendimento na unidade de saúde.

A motivação do incêndio estaria relacionada a uma cobrança feita pela avó à neta, após a jovem deixar de pagar uma conta de energia elétrica.

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