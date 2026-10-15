Neta é presa após colocar fogo na casa avó em Cachoeiro
Segundo a Polícia Militar, mulher teria incendiado um colchão dentro da residência, no bairro Zumbi, antes de saltar pela janela. Avó precisou ser retirada do imóvel por moradores.
Uma mulher de 23 anos foi presa após atear fogo em um colchão na casa onde morava com a avó, de 67 anos, no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, na quarta-feira (14).
Após o início do incêndio, a neta pulou pela janela do segundo andar e ficou ferida. A idosa foi retirada do imóvel por moradores.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Segundo a Polícia Militar, o incêndio ocorreu na Rua Cariacica. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a residência em chamas e a suspeita sendo contida por populares.
A avó relatou que a neta teria provocado o incêndio e, em seguida, saltado pela janela, caindo na rua. Conforme o boletim, a jovem apresentava comportamento agitado e ferimentos decorrentes da queda e do fogo.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas. As duas mulheres receberam atendimento e foram encaminhadas ao Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes (PAPG).
Devido ao estado de agitação, a jovem precisou ser contida pelos policiais até a chegada do socorro. Após receber alta médica, foi conduzida à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro. A avó permaneceu em atendimento na unidade de saúde.
A motivação do incêndio estaria relacionada a uma cobrança feita pela avó à neta, após a jovem deixar de pagar uma conta de energia elétrica.
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