iFood movimenta R$ 1,3 bilhão no ES e hambúrguer vira líder de pedidos

O iFood movimentou R$ 1,3 bilhão no Espírito Santo ao longo de 2025, segundo dados atualizados de uma pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O valor correspondeu a 0,52% do Produto Interno Bruto (PIB) capixaba no período.

Além do impacto econômico, o ecossistema da plataforma também teve reflexos no mercado de trabalho. De acordo com o levantamento, a operação ajudou a alavancar e manter mais de 19 mil postos de trabalho diretos e indiretos na cadeia produtiva do estado.

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Os números reforçam, segundo a pesquisa, o avanço do Espírito Santo como um mercado já consolidado para o delivery, mas que ainda mantém ritmo de expansão.

Pedidos cresceram 13% no Espírito Santo

O levantamento também mostrou que o volume de consumo pelo aplicativo aumentou 13% no estado em 2025.

Entre os períodos do dia, o almoço apresentou o maior crescimento. Os pedidos nessa faixa avançaram 16%, enquanto o jantar registrou alta de 11,7%.

Outro dado chama atenção para o comportamento de consumo ao longo do ano. Novembro superou dezembro em volume de pedidos e se tornou o principal mês de 2025 no Espírito Santo.

Hambúrguer assume liderança entre os pedidos

O ranking das comidas mais pedidas também mudou.

Em 2025, hambúrguer passou a ocupar a primeira posição entre as categorias com maior volume de pedidos no Espírito Santo. A categoria cresceu 5,2% na comparação com 2024. Na sequência aparecem comida brasileira e lanches.

O levantamento aponta ainda que as três primeiras posições tiveram mudanças em relação ao ranking anterior. Lanches, que liderava em 2024, perdeu espaço.

A categoria carnes apresentou o maior crescimento percentual entre os principais segmentos, com alta de 14,3%.

Outra novidade foi a entrada da categoria saudável entre as dez mais pedidas em 2025. Ela não aparecia no ranking do ano anterior.

Veja as 10 categorias mais pedidas no ES

Hambúrguer Brasileira Lanches Carnes Pizza Marmita Frangos Sorvetes Açaí Saudável

iFood movimentou R$ 167 bilhões no Brasil

Em nível nacional, o iFood informou que movimentou R$ 167 bilhões em valor transacionado em 2025.

Segundo a pesquisa, esse volume representou 0,70% do PIB brasileiro.

A companhia também relaciona sua operação à criação e manutenção de 1,18 milhão de postos de trabalho no país.

No ano em que completa 15 anos, a plataforma informa registrar mensalmente cerca de 180 milhões de pedidos feitos por mais de 65 milhões de clientes.