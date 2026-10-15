Imagens mostram casal comprando gasolina com corpo de grávida esquartejado no carro em Cachoeiro

Imagens de câmeras de segurança de um posto de combustíveis no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, mostram um casal comprando gasolina enquanto transportava, segundo a investigação da Polícia Civil, o corpo esquartejado de Juliana Paulo Pinto, de 29 anos, grávida de aproximadamente quatro meses, dentro de um Fusca.

Parte dos restos mortais estaria no compartimento dianteiro do veículo e outra parte no banco traseiro.

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De acordo com informações atribuídas ao delegado Felipe Vivas, da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o casal teria passado pelo estabelecimento para adquirir gasolina que seria utilizada para incendiar o corpo da vítima.

Após a parada no posto, os suspeitos seguiram em direção à região de Monte Líbano, onde os restos mortais de Juliana foram encontrados carbonizados na quarta-feira (14).

As imagens de videomonitoramento ajudaram a Polícia Civil a reconstruir os deslocamentos dos investigados após o assassinato. O registro da passagem pelo posto de combustíveis integra os elementos analisados pela DHPP para esclarecer a dinâmica do crime.

Segundo a investigação, Juliana foi atraída pelo ex-marido até uma residência no bairro Zumbi, onde teria sido morta e esquartejada. Posteriormente, os restos mortais teriam sido colocados no Fusca para o transporte até Monte Líbano.

A Polícia Civil prendeu em flagrante Diego Marques Alves, de 31 anos, ex-marido de Juliana, e Geovana Maria Vieira, de 24 anos, atual companheira dele.

Os dois foram autuados por ocultação de cadáver. A polícia também solicitou à Justiça a prisão temporária dos investigados por feminicídio e aborto sem consentimento. A DHPP segue investigando as circunstâncias do assassinato e a participação de cada suspeito.

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