“Imagina ela pelada”: frase termina com homem de 62 anos preso em Marataízes
Suspeito de 62 anos teria feito comentários de cunho sexual e encostado o corpo na vítima, de 18 anos, no Centro da cidade.
Uma jovem de 18 anos denunciou ter sido vítima de importunação sexual enquanto estava acompanhada de uma amiga no Centro de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu neste domingo (18) e terminou com a prisão de um homem de 62 anos, suspeito de abordar a vítima com comentários obscenos e encostar o corpo nela.
De acordo com a Polícia Militar, a jovem relatou que o homem se aproximou das duas amigas e começou a fazer comentários de cunho sexual. Entre as frases mencionadas pela vítima, o suspeito teria dito: “imagina ela pelada”.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Ainda segundo o relato, o homem se aproximou por trás da jovem e encostou o corpo no dela sem consentimento. Após ser repreendido pela atitude, ele teria iniciado uma discussão e dirigido ofensas à vítima.
A Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar o suspeito. Os envolvidos foram encaminhados à 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, onde o caso foi apresentado à Polícia Civil.
O homem foi indiciado pelo crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal, e encaminhado a uma unidade prisional.
O que diz a lei sobre importunação sexual?
A importunação sexual é caracterizada pela prática de ato libidinoso contra alguém, sem seu consentimento, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiros.
Conforme o artigo 215-A do Código Penal Brasileiro, a pena prevista é de um a cinco anos de reclusão, caso o ato não constitua crime mais grave.
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