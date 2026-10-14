Inmet alerta para risco de tempestade com ventos de até 100 km/h no Sul do ES
Aviso de perigo vale até as 23h59 desta quarta-feira (14) e prevê chuva intensa, rajadas de vento, granizo e risco de alagamentos.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade com grau de severidade classificado como perigo para esta quarta-feira (14). O aviso começou à 0h01 e segue até as 23h59, com previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo.
Segundo o instituto, a chuva pode variar entre 30 e 60 milímetros por hora, com acumulados de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. Além disso, as rajadas de vento podem atingir velocidades entre 60 e 100 km/h.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O Inmet também alerta para o risco de cortes de energia elétrica, danos às plantações, queda de árvores e alagamentos.
Cidades do Espírito Santo sob alerta de tempestade
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Guaçuí
- Itapemirim
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muqui
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado
Orientações durante a tempestade
Diante das condições previstas, o Inmet recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e descargas elétricas.
Os motoristas também devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Outra recomendação é desligar, se possível, os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.
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