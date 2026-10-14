Inmet alerta para risco de tempestade com ventos de até 100 km/h no Sul do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade com grau de severidade classificado como perigo para esta quarta-feira (14). O aviso começou à 0h01 e segue até as 23h59, com previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo.

Segundo o instituto, a chuva pode variar entre 30 e 60 milímetros por hora, com acumulados de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. Além disso, as rajadas de vento podem atingir velocidades entre 60 e 100 km/h.

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O Inmet também alerta para o risco de cortes de energia elétrica, danos às plantações, queda de árvores e alagamentos.

Cidades do Espírito Santo sob alerta de tempestade

Alegre Apiacá Atílio Vivacqua Bom Jesus do Norte Cachoeiro de Itapemirim Guaçuí Itapemirim Jerônimo Monteiro Marataízes Mimoso do Sul Muqui Presidente Kennedy São José do Calçado

Orientações durante a tempestade

Diante das condições previstas, o Inmet recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e descargas elétricas.

Os motoristas também devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra recomendação é desligar, se possível, os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.