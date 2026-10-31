Inmet emite alerta para temporal em todo Espírito Santo neste sábado (31)

O Espírito Santo está sob alerta para chuvas intensas e ventos fortes neste sábado (31). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e indica perigo potencial para a ocorrência de temporais, com possibilidade de alagamentos, queda de galhos de árvores e descargas elétricas.

O alerta começou às 8h15 e permanece válido até as 23h59 deste sábado. Segundo o Inmet, são esperados volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia. Os ventos podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h.

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Apesar de o risco ser considerado baixo, há possibilidade de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e incidência de raios.

Veja como se proteger durante o temporal

O Inmet orienta que a população adote alguns cuidados durante o período de instabilidade. Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas.

Também é importante evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada.

Em situações de emergência ou para obter orientações, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.