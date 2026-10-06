Inscrições SESI 2027: veja calendário, vagas e como ingressar

Quem pretende estudar na rede SESI no Espírito Santo em 2027 já pode se preparar para o próximo processo de matrículas. O SESI-ES disponibilizou um cadastro de interesse, por meio do qual pais e responsáveis podem informar os dados do estudante, a unidade, a série e o turno desejados.

O cadastro serve para que as famílias recebam, em primeira mão, informações sobre abertura de matrículas, disponibilidade de vagas, horários e condições. No entanto, o preenchimento do formulário não representa garantia automática de matrícula.

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Quando começam as inscrições do SESI para 2027?

O SESI-ES informa que os detalhes sobre o processo de matrícula para o ano seguinte costumam ser divulgados entre os meses de setembro e outubro. Para 2027, a rede já mantém no ar a página destinada ao cadastro de interesse dos novos alunos.

Até o momento, o SESI orienta os interessados a preencherem o formulário para serem avisados assim que forem liberadas as informações específicas sobre vagas e matrículas.

Por isso, quem pretende ingressar na instituição deve acompanhar os canais oficiais da rede e manter os dados de contato atualizados.

Como fazer o cadastro para o SESI 2027?

Na página de matrículas de 2027, o responsável deve preencher informações pessoais e dados do estudante. O formulário solicita, entre outros campos, nome do responsável, CPF, e-mail, telefone, nome e data de nascimento do aluno, além da unidade, série e turno pretendidos.

Após o envio, a família poderá receber informações sobre o período de matrícula e a disponibilidade de vagas.

Quais etapas de ensino o SESI oferece?

A rede SESI no Espírito Santo oferece Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino Médio e EJA Profissionalizante.

No Ensino Fundamental I, as turmas atendem estudantes do 1º ao 5º ano. Já o Fundamental II compreende do 6º ao 9º ano.

No Ensino Médio, a instituição atende da 1ª à 3ª série. A proposta pedagógica inclui preparação para o Enem, simulados, atividades de redação e outras iniciativas voltadas à formação acadêmica.

A rede também trabalha com metodologia STEAM, integrando áreas como Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, além de projetos de robótica e atividades extracurriculares.

Onde há escolas do SESI no Espírito Santo?

O SESI mantém unidades em diferentes municípios capixabas. Entre elas estão escolas em Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Linhares, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e Aracruz.

Em Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, a unidade fica no bairro Monte Cristo. A rede também mantém escolas em regiões como Jardim da Penha, Maruípe, Araçás, Cobilândia, Campo Grande, Porto de Santana, Laranjeiras e Civit.

SESI terá atividades para famílias interessadas

Além do cadastro de interesse, o SESI promove o “SESI por um Dia”, iniciativa destinada a novos alunos e familiares que desejam conhecer a estrutura e a proposta pedagógica das unidades.

Para 2026, há atividades previstas em unidades como Jardim da Penha, Colatina e Cachoeiro, no dia 24 de outubro. Durante a programação, as famílias podem conhecer os espaços, conversar com professores e coordenação e tirar dúvidas sobre matrículas e descontos para 2027.

Cadastro não garante a vaga

Um ponto importante é que o cadastro de interesse funciona como uma manifestação prévia da família. A própria rede informa que ele permite acompanhar a abertura das matrículas e vagas, mas não assegura, por si só, o ingresso do estudante.

Assim, pais e responsáveis devem acompanhar as atualizações oficiais e observar os prazos, requisitos e documentos que serão exigidos quando o calendário completo de matrículas de 2027 for divulgado.

Para uma matéria de Google Discover, eu usaria como título principal: “Quer estudar no SESI em 2027? Veja como garantir informações sobre vagas”. Ele cria curiosidade sem prometer que as vagas já estão abertas.