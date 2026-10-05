Itapemirim recebe ação de saúde com consultas e testes gratuitos nesta semana

O programa Saúde em Movimento vai levar atendimentos gratuitos a quatro localidades de Itapemirim entre os dias 6 e 9 de outubro.

A ação oferece atendimento médico, de enfermagem e odontológico. Os moradores também poderão realizar aferição de pressão arterial e teste de glicemia. Os serviços serão prestados das 8h às 11h.

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Confira o cronograma

Na terça-feira (6), o atendimento será realizado no Garrafão, em Córrego do Ouro, na ACS Nilza.

Na quarta-feira (7), a equipe estará em Brejo Grande do Sul, ao lado da Igreja Adventista.

Na quinta-feira (8), a ação chega à Safra, no Assentamento. O cronograma termina na sexta-feira (9), em Graúna, na Escola.

Atendimento sem agendamento

Não é necessário fazer agendamento prévio. Segundo a divulgação, basta comparecer ao local no horário previsto.

O programa disponibiliza atendimento médico, atendimento de enfermagem, atendimento odontológico, aferição de pressão arterial e teste de glicemia.

Em caso de chuva, a ação poderá ser adiada para garantir a segurança e o conforto dos participantes.

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