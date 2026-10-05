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Marataízes celebra 29 anos com quatro dias de shows e atrações; veja programação

As atividades acontecem entre os dias 15 e 18 de outubro e incluem shows, desfile cívico escolar, futebol beneficente, moto show e mostra cultural.

píer da Praia Central de Marataízes
Foto: Divulgação

Marataízes vai comemorar os 29 anos de emancipação política com quatro dias de programação. As atividades acontecem entre os dias 15 e 18 de outubro e incluem shows, desfile cívico escolar, futebol beneficente, moto show e mostra cultural.

A programação reúne nomes como Bruna Viola, Agitáê, Nana Nunes, Dallas Country, Thiago Tereuld, Dudu Nobre e Adriana Arydes. As atrações serão realizadas na Praia Central.

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Festa começa na quinta-feira

As comemorações começam na quinta-feira (15). A abertura está marcada para as 19h30. Às 20h, o público acompanha o show do Agitáê.

Bruna Viola encerra a programação musical da primeira noite. A apresentação está prevista para as 21h30.

Desfile e shows na sexta-feira

Na sexta-feira (16), a agenda começa às 8h, com o desfile cívico escolar na Praia Central.

Às 16h, será realizada a 1ª Mostra Cultural da Educação Infantil “Marataízes”. A programação musical começa às 20h, com Nana Nunes. Às 22h, Dallas Country sobe ao palco.

Dudu Nobre se apresenta no sábado

O sábado (17) começa com futebol beneficente entre Flamengo e Vasco, com participação das escolinhas. A atividade será realizada às 8h, no campo do Ipiranga, na Barra. A organização pede a doação de 1 quilo de alimento.

Às 18h, a Praia Central recebe o Moto Show. A música começa às 20h, com Thiago Tereuld.

Dudu Nobre fecha a noite a partir das 22h.

Adriana Arydes encerra programação

As comemorações continuam no domingo (18). Adriana Arydes será a atração da última noite da programação divulgada para o aniversário de Marataízes.

O show está marcado para as 20h30 e encerra os quatro dias de atividades pelos 29 anos de emancipação política do município.

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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