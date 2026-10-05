Marataízes celebra 29 anos com quatro dias de shows e atrações; veja programação
As atividades acontecem entre os dias 15 e 18 de outubro e incluem shows, desfile cívico escolar, futebol beneficente, moto show e mostra cultural.
Marataízes vai comemorar os 29 anos de emancipação política com quatro dias de programação. As atividades acontecem entre os dias 15 e 18 de outubro e incluem shows, desfile cívico escolar, futebol beneficente, moto show e mostra cultural.
A programação reúne nomes como Bruna Viola, Agitáê, Nana Nunes, Dallas Country, Thiago Tereuld, Dudu Nobre e Adriana Arydes. As atrações serão realizadas na Praia Central.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Festa começa na quinta-feira
As comemorações começam na quinta-feira (15). A abertura está marcada para as 19h30. Às 20h, o público acompanha o show do Agitáê.
Bruna Viola encerra a programação musical da primeira noite. A apresentação está prevista para as 21h30.
Desfile e shows na sexta-feira
Na sexta-feira (16), a agenda começa às 8h, com o desfile cívico escolar na Praia Central.
Às 16h, será realizada a 1ª Mostra Cultural da Educação Infantil “Marataízes”. A programação musical começa às 20h, com Nana Nunes. Às 22h, Dallas Country sobe ao palco.
Dudu Nobre se apresenta no sábado
O sábado (17) começa com futebol beneficente entre Flamengo e Vasco, com participação das escolinhas. A atividade será realizada às 8h, no campo do Ipiranga, na Barra. A organização pede a doação de 1 quilo de alimento.
Às 18h, a Praia Central recebe o Moto Show. A música começa às 20h, com Thiago Tereuld.
Dudu Nobre fecha a noite a partir das 22h.
Adriana Arydes encerra programação
As comemorações continuam no domingo (18). Adriana Arydes será a atração da última noite da programação divulgada para o aniversário de Marataízes.
O show está marcado para as 20h30 e encerra os quatro dias de atividades pelos 29 anos de emancipação política do município.
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