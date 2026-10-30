Jogador capixaba do Vasco é investigado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

O atacante capixaba David Corrêa da Fonseca, conhecido como DVD, do Vasco da Gama, foi intimado a entregar seu passaporte nesta sexta-feira (30), por determinação da Justiça do Espírito Santo. A medida faz parte da Operação A Tropa, que investiga suspeitas de tráfico de drogas, comércio ilegal de armas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A intimação ocorreu na quinta-feira (29), no Rio de Janeiro. Além de entregar o documento, o jogador está proibido de deixar o Brasil, manter contato com outros investigados e testemunhas e deverá comparecer periodicamente à Justiça. O descumprimento das medidas poderá resultar em prisão preventiva, mediante decisão judicial.

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O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) denunciou David por suspeita de financiamento ao tráfico de drogas e participação em organização criminosa. A Justiça aceitou a denúncia, tornando o atleta réu no processo.

A investigação, conduzida pela Polícia Civil capixaba, apura a atuação de um grupo suspeito de envolvimento com o tráfico interestadual de drogas e armas, além de possíveis ligações com a facção Comando Vermelho.

Durante as apurações, os investigadores identificaram conversas entre o jogador e pessoas investigadas. David prestou depoimento e negou qualquer participação em atividades criminosas. Sua defesa também rejeita as acusações.

Natural do Espírito Santo, o atacante iniciou a carreira no Rio Branco e passou por clubes como Cruzeiro, Fortaleza, Internacional e São Paulo antes de chegar ao Vasco, em 2024.

O processo segue em andamento, e o jogador ainda não foi condenado.