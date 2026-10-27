Jornal argentino diz que Flávio Bolsonaro deixou o Brasil; PF checa informação e campanha nega

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), derrotado por Lula no segundo turno de domingo (25), teria deixado o Brasil na noite de segunda-feira (26), atravessado a fronteira com a Argentina e se preparado para viajar aos Estados Unidos em um jatinho, segundo o site argentino Infobae. A suposta viagem, porém, segue sem confirmação, e um dos principais aliados do senador nega que ele tenha saído do país.

De acordo com o veículo, Flávio teria entrado na Argentina por Puerto Iguazú, na província de Misiones, usando a carteira de identidade. De lá, ele teria embarcado em um Gulfstream G400, de matrícula LV-JQW, da empresa argentina Baires Fly, registrada no país desde setembro de 2020. A empresa solicitou os procedimentos aduaneiros e migratórios para quatro passageiros e três tripulantes. A decolagem estava prevista para as 2h desta terça-feira (27).

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O relato ganhou força porque, na véspera, Flávio afirmou que agentes da PF o abordaram ao sair da casa do pai, em Brasília, para comunicar uma ordem atribuída ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, de entregar os passaportes e não deixar o país. Segundo o senador, a decisão estaria ligada a uma declaração do irmão, Eduardo Bolsonaro, de que Flávio deveria deixar o país caso perdesse a eleição.

Para checar a história, a Polícia Federal entrou em contato com autoridades argentinas na manhã desta terça, segundo a coluna de Igor Gadelha, no Metrópoles. Integrantes da cúpula da PF disseram que Flávio não passou por nenhum ponto regular de migração brasileiro nas últimas horas. Isso não descarta uma saída por outra via, mas também não confirma a versão do Infobae.

Coordenador da campanha de Flávio, o senador Rogério Marinho (PL-RN) negou a viagem. “Não saiu”, disse à coluna. O advogado Fabio Wajngarten, ex-chefe de comunicação do governo Bolsonaro, chamou a informação de “fake news”. A reportagem de um dos veículos que repercutiram o caso ressalva que os detalhes sobre o voo não comprovam que Flávio estivesse entre os passageiros ou que tenha realizado a viagem.