José Ricardo Machado transforma a história de Cachoeiro em arte

A arte de contar histórias por meio de desenhos acompanha a trajetória do chargista e ilustrador José Ricardo Machado, que construiu sua carreira entre caricaturas, histórias em quadrinhos, publicidade e projetos culturais em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Com trabalhos que atravessam diferentes momentos da comunicação regional, o artista se destaca pela criatividade e pela capacidade de transformar elementos da cultura local em personagens e narrativas visuais.

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Sua produção artística reúne experiências no jornalismo, na publicidade e na criação de personagens. Entre os trabalhos mais representativos está o Zircão, super-herói criado em 2011 e inspirado na relação histórica de Cachoeiro de Itapemirim com o mármore e as rochas ornamentais.

A trajetória de José Ricardo começou a ganhar espaço profissional no fim da década de 1990, quando passou a trabalhar com caricaturas e ilustrações. Nesse período, também iniciou sua atuação no jornal Diário Capixaba, ampliando a presença de seus desenhos no mercado regional.

“Acho que era em 1998, por aí, se não me engano, que comecei a trabalhar no Diário Capixaba”, relembra o artista.

Da faculdade à criação de personagens

Um dos primeiros reconhecimentos importantes de sua carreira ocorreu durante a faculdade, quando participou de um projeto voltado à criação da Família IFA, conjunto de personagens desenvolvido para uma instituição de ensino.

O trabalho foi realizado em grupo e recebeu uma premiação. José Ricardo ficou responsável pela elaboração visual dos personagens, enquanto os demais integrantes participaram da construção do conceito.

“Na realidade, não fui eu sozinho. Foi um grupo que elaborou a ideia dos personagens, o conceito, mas a criação dos desenhos fui eu que fiz”, explica.

A parceria com o IFA continuou ao longo dos anos. O artista passou a desenvolver ilustrações para camisetas e histórias em quadrinhos da instituição, mantendo uma relação profissional que permanece em sua trajetória. “Até hoje, o quadrinho do IFA sou eu que faço. Sou eu que faço os desenhos do quadrinho do IFA”, destaca.

Paralelamente, José Ricardo trabalhou com tratamento de fotografias para álbuns de casamento e desenvolveu caricaturas sob encomenda. Essas atividades contribuíram para ampliar sua experiência e abrir oportunidades no mercado publicitário.

Ilustrações que marcaram a publicidade regional

A passagem por empresas de comunicação e design também teve importância na consolidação da carreira do artista. Depois de trabalhar na HG2, José Ricardo integrou a Causa Concept, onde encontrou novas oportunidades para explorar sua habilidade com ilustrações.

Nesse período, participou de campanhas publicitárias e desenvolveu desenhos utilizados em banners, outdoors e outras peças de comunicação. “Aí surgiram vários desenhos. Ali deu um ganho muito grande, porque eu já gostava de trabalhar e explorar essa parte de ilustração”, conta.

Entre os trabalhos mencionados pelo chargista estão campanhas para a Semes e para a Fotomar, que ganharam visibilidade na região.

Segundo ele, a liberdade criativa e a possibilidade de experimentar diferentes linguagens visuais contribuíram para seu desenvolvimento profissional. “Fiz vários trabalhos. Fiz para a Semes aqueles banners, aqueles outdoors da Semes, que ficaram bacanas e chamaram atenção na cidade”, recorda.

Zircão: um super-herói inspirado em Cachoeiro

Personagem criado em 2011 nasceu da relação da cidade com o mármore e a indústria de rochas ornamentais. Uma das iniciativas mais simbólicas da trajetória de José Ricardo Machado surgiu em 2011, quando ele decidiu criar um personagem de histórias em quadrinhos inspirado na própria cidade: o Zircão.

A proposta era desenvolver um super-herói que tivesse Cachoeiro de Itapemirim como cenário e que incorporasse características da identidade econômica e cultural do município.

Para isso, o artista buscou inspiração no mármore, material diretamente ligado à história da cidade e ao desenvolvimento do setor de rochas ornamentais. “Eu acredito que fui o primeiro, porque Cachoeiro nunca teve um herói de Cachoeiro. Acho que fui o primeiro a criar o Zircão”, afirma.

O personagem representa uma tentativa de aproximar o universo dos quadrinhos da realidade cachoeirense, valorizando elementos conhecidos pela população e oferecendo uma nova maneira de contar histórias sobre o município. “Ele foi um herói de Cachoeiro, totalmente voltado para a ideia de Cachoeiro, explorando o conceito do mármore. Ele veio dessa ideia da pedra”, explica.

Reconhecimento e premiações

Ao longo da carreira, José Ricardo também participou de projetos de produção de conteúdo e comunicação que receberam reconhecimento em premiações do setor publicitário. Entre eles estão trabalhos de ilustração premiados no Colibri, tradicional premiação da publicidade capixaba.

O artista recorda que desenhos de sua autoria integraram projetos reconhecidos, possivelmente em duas ocasiões. Sua atuação também inclui o projeto Safrinha, do portal Conexão Safra, trabalhos para o aquinoticias.com, além de projetos voltados à produção de conteúdo, ilustrações e histórias em quadrinhos.