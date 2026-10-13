Jovem de 20 anos morre após entrar em cachoeira de Guarapari
Jackson Levi Borges dos Santos desapareceu após entrar na água, na zona rural de Guarapari. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros localizaram o corpo.
Um jovem de 20 anos, identificado como Jackson Levi Borges dos Santos, morreu após entrar em uma cachoeira na localidade de São Félix, zona rural do município de Guarapari.
Segundo informações, Jackson desapareceu após entrar na água.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O corpo foi encontrado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória.
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