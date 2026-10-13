Segurança

Jovem de 20 anos morre após entrar em cachoeira de Guarapari

Jackson Levi Borges dos Santos desapareceu após entrar na água, na zona rural de Guarapari. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros localizaram o corpo.

Feminicídio
Foto: Reprodução | Internet

Um jovem de 20 anos, identificado como Jackson Levi Borges dos Santos, morreu após entrar em uma cachoeira na localidade de São Félix, zona rural do município de Guarapari.

Segundo informações, Jackson desapareceu após entrar na água.

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O corpo foi encontrado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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