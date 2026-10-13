Feriadão termina com duas mortes e 52 feridos nas rodovias do ES

O feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida terminou com duas mortes e 52 pessoas feridas nas rodovias federais do Espírito Santo. Entre os dias 9 e 12 de outubro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 37 acidentes de trânsito no estado.

Apesar das vítimas, o balanço divulgado pela PRF nesta terça-feira (13) aponta uma redução de 67% no número de mortes em comparação ao feriado da Independência do Brasil, em setembro.

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Na operação anterior, que também durou quatro dias, seis pessoas morreram e outras 43 ficaram feridas. O número de acidentes permaneceu em 37, enquanto o total de feridos subiu para 52 no feriado de outubro.

Os acidentes graves também apresentaram queda. Segundo a PRF, os registros passaram de 17 para 11, uma redução de aproximadamente 35%.

Entre as ocorrências com mortes, a PRF destacou um acidente registrado na madrugada de sábado (10), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Uma ultrapassagem indevida provocou a colisão que matou um motociclista.

A segunda morte aconteceu no início da tarde de domingo (11), em Ibatiba, na região do Caparaó. A vítima era um homem de 47 anos.

Durante os quatro dias de operação, a PRF intensificou as ações de fiscalização e patrulhamento nas rodovias federais capixabas.

As equipes detiveram três pessoas, sendo duas por dirigir sob influência de álcool.

Entre as infrações mais frequentes, os levantamentos preliminares apontaram motoristas sem cinto de segurança e ultrapassagens em locais proibidos.

A PRF alerta que essas condutas aumentam os riscos de acidentes graves e colocam em perigo motoristas, passageiros e outros usuários das rodovias.

Para evitar acidentes, a instituição orienta os condutores a verificar as condições do veículo antes de viajar, respeitar os limites de velocidade e manter distância segura dos demais veículos.

A PRF também destaca a importância do uso do cinto de segurança e da realização de ultrapassagens apenas em locais permitidos e com condições adequadas.

No caso dos motociclistas, a recomendação inclui o uso correto dos equipamentos de proteção.