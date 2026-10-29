Jovem pula muro para fugir da PM e acaba preso com itens furtados de igreja no ES

Uma tentativa de fuga terminou com a prisão de um jovem de 19 anos e a recuperação de equipamentos de som furtados de uma igreja em Vila Velha, na Grande Vitória. O suspeito tentou escapar pulando o muro de uma residência abandonada, mas foi alcançado por policiais militares em um beco próximo ao imóvel, na noite de quarta-feira (28).

Os equipamentos furtados de igreja em Vila Velha pertencem à Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Entre os materiais recuperados estão uma mesa de som, duas caixas de som e cabos de áudio.

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A ação foi realizada por equipes da Força Tática do 4º Batalhão da Polícia Militar (BPM), após informações obtidas pelo serviço de inteligência da unidade.

PM encontra equipamentos furtados em imóvel abandonado

De acordo com a Polícia Militar, as equipes receberam informações de que a paróquia havia sido invadida e teve equipamentos de sonorização furtados.

A partir dos levantamentos, os militares intensificaram o patrulhamento em locais conhecidos pela comercialização recorrente de produtos ilícitos.

Durante as buscas no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, os policiais entraram em um imóvel abandonado e perceberam a presença de um homem que tentou fugir ao notar a aproximação das equipes.

O jovem pulou o muro da residência, mas acabou localizado e detido em um beco nas proximidades.

Na vistoria realizada no imóvel, os agentes encontraram uma mesa de som, duas caixas de som, cabos de áudio e um simulacro de arma de fogo.

Representante da igreja reconhece materiais furtados

Após a recuperação dos objetos, uma representante da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe compareceu à delegacia e reconheceu os equipamentos como pertencentes à instituição religiosa.

O reconhecimento confirmou que os materiais encontrados pelos policiais eram os mesmos levados durante o furto.

Além dos equipamentos de sonorização, o simulacro de arma de fogo também foi recolhido durante a ocorrência.

Jovem fica ferido durante fuga e acaba preso

Durante a tentativa de escapar da abordagem policial, o jovem sofreu cortes nas mãos.

Por causa dos ferimentos, ele foi encaminhado ao Pronto Atendimento da Glória, onde recebeu assistência médica.

Após a alta, o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha para os procedimentos legais.

Na unidade policial, ele foi autuado em flagrante pela Polícia Civil pelo crime de receptação.

Em seguida, o jovem foi encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

A Polícia Militar informou que a recuperação dos equipamentos ocorreu após o trabalho de inteligência e o patrulhamento realizado pela Força Tática do 4º BPM.