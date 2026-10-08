Lagarto é resgatado de residência em Cachoeiro e solto em área de mata
Lagarto foi encontrado em uma residência no bairro Paraíso, onde estavam uma pessoa acamada e uma cuidadora; animal foi recolhido com segurança.
Um lagarto foi resgatado de uma residência no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta quinta-feira (8).
Segundo a Guarda Civil Municipal, o animal entrou em um imóvel localizado na Rua Edmundo dos Santos, em frente à creche Pedro Nolasco. Na residência estavam uma pessoa acamada e uma cuidadora.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Equipes da Ronda Escolar da Guarda Municipal faziam patrulhamento nas proximidades de uma escola quando receberam a solicitação.
Os agentes foram até a residência e fizeram o recolhimento do lagarto com segurança.
Depois do resgate, o animal foi levado para uma área de mata, onde acabou solto.
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