LDO de 2027: Assembleia Legislativa do ES aprova orçamento de R$ 32,3 bilhões
A proposta recebeu emendas apresentadas pela Mesa Diretora e pelo relator da comissão especial
O orçamento do Espírito Santo para 2027 tem receita total estimada em R$ 32,3 bilhões. A previsão está no Projeto de Lei (PL) 286/2026, que estabelece as diretrizes orçamentárias do Estado e foi aprovado pelos deputados estaduais em sessão extraordinária nesta quarta-feira (21), na Assembleia Legislativa (Ales).
A proposta recebeu emendas apresentadas pela Mesa Diretora e pelo relator da comissão especial responsável pela análise do texto, deputado Mazinho dos Anjos (MDB). O projeto estabelece prioridades para a aplicação dos recursos públicos em áreas como educação, segurança, infraestrutura, agricultura, meio ambiente e proteção social.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Do total previsto, R$ 2,5 bilhões correspondem a aplicações financeiras e operações de crédito. Com esses descontos, a receita primária projetada pelo governo estadual fica em R$ 29,7 bilhões.
Já as despesas totais previstas para 2027 somam R$ 32,7 bilhões. Excluídos os valores destinados a juros, encargos e amortização da dívida pública, a despesa primária chega a R$ 31,4 bilhões. Com base nessas estimativas, o Executivo trabalha com uma projeção de déficit primário de R$ 1,6 bilhão no próximo ano.
Emendas alteram regras da proposta orçamentária
Antes da votação em Plenário, o projeto recebeu seis emendas em parecer aprovado pela comissão especial. As alterações permitiram que a matéria fosse incluída para leitura na sessão ordinária desta quarta-feira, antes da votação extraordinária.
Entre as mudanças, estão adequações às emendas parlamentares impositivas previstas na Emenda Constitucional 120/2026, promulgada na semana passada. A medida também foi tema de manifestações dos deputados durante a sessão.
Outra alteração modifica o critério de cálculo do orçamento dos Poderes e órgãos estaduais. Em vez de utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como referência, a regra passa a considerar um percentual da Receita Corrente Líquida (RCL), calculada com base no período de julho de 2025 a junho de 2026.
Áreas prioritárias para 2027
A proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece como prioritários programas e ações governamentais voltados às seguintes áreas:
- Agricultura e meio ambiente;
- Desenvolvimento e turismo sustentável;
- Educação, esporte e cultura;
- Emprego, trabalho e renda;
- Infraestrutura;
- Proteção social e direitos humanos;
- Redução da desigualdade social;
- Segurança pública e Justiça.
A LDO orienta a elaboração do orçamento estadual e define parâmetros para a distribuição dos recursos públicos no exercício seguinte. A proposta aprovada pelos deputados estabelece as diretrizes para 2027, incluindo as prioridades governamentais e os critérios que deverão orientar o planejamento das despesas estaduais.
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