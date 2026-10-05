Lima Duarte revela tradição emocionante de visitar casa da mãe em dias de eleição

O ator Lima Duarte usou as suas redes sociais para revelar uma tradição que criou para lembrar a sua mãe, América Martins. Embora more em um sítio em Indaiatuba, Lima Duarte mantém o seu título de eleitor registrado na capital paulista.

Assim, em todo pleito, ele se dirige até o bairro da Freguesia do Ó, na Zona Noroeste de São Paulo, para votar. Aproveita, então, para visitar a casa onde a sua mãe morreu.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

“Toda vez que tem eleição, vejo a casa onde vivi os últimos momentos da minha mãe, que morreu nos meus braços”, escreveu ele no seu perfil no Instagram. “De um jeito que só as mães sabem morrer. Ou seja, de um jeito que ficou dentro de mim e não sai. Então ficamos juntos pra eternidade”, completou.

De volta às telinhas

A partir desta segunda-feira (5), Lima Duarte volta a ser visto com frequência na TV Globo. É que a emissora volta a exibir a novela Roque Santeiro, na faixa Edição Especial, prevista para ir ao ar a partir das 14h45, logo depois do Jornal Hoje.

O ator interpretou, com enorme sucesso, o personagem Sinhozinho Malta, que fazia par romântico com a Viúva Porcina, vivida por Regina Duarte.

Leia também: Bruno Gagliasso homenageia pai após a morte: ‘Obrigado por me ensinar a amar a natureza’