Local de votação 2026: veja como saber sua zona e seção eleitoral

Eleitores de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, já podem consultar pela internet o local exato onde deverão votar nas Eleições 2026. A verificação permite descobrir o endereço do colégio eleitoral, o número da zona e da seção eleitoral antes do deslocamento no dia da votação.

A consulta individual é disponibilizada pela Justiça Eleitoral e pode ser feita por diferentes canais oficiais. Entre as opções estão o aplicativo e-Título, o portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e os canais de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).

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A recomendação é que o eleitor confira os dados antecipadamente. Isso porque o local de votação ou a seção eleitoral podem sofrer alterações em razão de remanejamentos realizados pela Justiça Eleitoral.

Onde consultar o local de votação em Cachoeiro

A forma mais prática de descobrir onde votar é utilizar os canais oficiais da Justiça Eleitoral. O eleitor não precisa procurar informações em sites de terceiros para saber sua seção.

Entre as alternativas disponíveis estão:

aplicativo e-Título;

Autoatendimento Eleitoral do TSE;

canais oficiais do TRE-ES;

atendimento telefônico da Justiça Eleitoral.

Cada eleitor deve realizar a própria consulta, já que o local de votação depende dos dados cadastrados no título eleitoral.

Consulta pelo aplicativo e-Título

Quem utiliza o e-Título pode consultar as informações diretamente pelo celular. Depois de abrir o aplicativo e fazer o login, o eleitor deve acessar a opção “Onde votar”, disponível na barra inferior.

O sistema apresenta as informações relacionadas ao local de votação, incluindo o endereço, a zona eleitoral e a seção em que o eleitor está inscrito.

Além do endereço, o aplicativo também pode apresentar um mapa para facilitar a localização do colégio eleitoral.

Consulta pelo site do TSE

Outra alternativa é utilizar o Autoatendimento Eleitoral, disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral.

Consultar onde votar no Autoatendimento Eleitoral do TSE

Dentro do serviço, o eleitor deve procurar a opção “Consultas” e, em seguida, selecionar “Onde votar”.

Para realizar a consulta, podem ser solicitadas informações como:

CPF ou número do título de eleitor;

data de nascimento;

nome da mãe.

Após o preenchimento dos dados solicitados, o sistema apresenta as informações eleitorais correspondentes ao cadastro consultado.

Como descobrir a seção eleitoral pelo e-Título

O aplicativo e-Título é uma das opções oficiais para consultar os dados eleitorais pelo celular. O eleitor deve acessar sua conta e procurar a função destinada à consulta do local de votação.

A ferramenta permite verificar o endereço do local, além dos números da zona e da seção eleitoral. O recurso também pode ajudar o eleitor a encontrar o endereço por meio do mapa disponibilizado no aplicativo.

Por isso, quem pretende votar em Cachoeiro de Itapemirim deve conferir as informações antes de sair de casa no dia da eleição.

O que é zona e seção eleitoral?

A zona eleitoral corresponde à divisão territorial utilizada pela Justiça Eleitoral para organizar o eleitorado. Já a seção eleitoral identifica o local específico em que o eleitor está cadastrado para votar.

Essas informações são individuais e podem variar entre eleitores que moram na mesma região da cidade.

Por essa razão, não é suficiente saber apenas o nome de uma escola ou outro endereço utilizado como local de votação. O eleitor deve verificar também o número da seção indicado em seu cadastro.

Eleitor pode ter mudança no local de votação

A Justiça Eleitoral pode realizar alterações nos locais e nas seções eleitorais. Essas mudanças podem ocorrer por diferentes motivos, como questões relacionadas à estrutura dos prédios, organização do processo eleitoral ou remanejamento do eleitorado.

Assim, mesmo quem já votou anteriormente em determinado colégio eleitoral em Cachoeiro de Itapemirim deve fazer uma nova consulta para confirmar os dados antes das Eleições 2026.

Por que consultar antes da eleição?

Verificar o local de votação com antecedência evita que o eleitor se desloque para um endereço incorreto no dia da eleição.

A consulta também permite conferir previamente a seção eleitoral e planejar o deslocamento até o local indicado pela Justiça Eleitoral.

O ideal é não deixar a verificação para a última hora, principalmente para quem ainda não sabe se houve alteração no endereço ou na seção.

Como consultar pelo TRE-ES

O eleitor que tiver dúvidas específicas relacionadas ao Espírito Santo também pode recorrer aos canais oficiais do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).

O tribunal disponibiliza informações e canais de atendimento para orientar os eleitores sobre questões eleitorais no estado.

Em caso de dúvida sobre o cadastro, o eleitor deve utilizar os canais oficiais da Justiça Eleitoral e evitar informações divulgadas em páginas não oficiais.

Onde votar em Cachoeiro de Itapemirim nas Eleições 2026

Para saber exatamente em qual colégio eleitoral e seção votar em Cachoeiro de Itapemirim, o eleitor precisa fazer a consulta individualizada nos sistemas oficiais da Justiça Eleitoral.

O endereço pode ser consultado pelo e-Título ou pelo Autoatendimento Eleitoral do TSE.

A consulta deve ser feita com os dados do próprio eleitor, pois pessoas que vivem na mesma região ou até no mesmo endereço podem estar vinculadas a seções eleitorais diferentes.

Confira seus dados antes de sair de casa

Antes de ir votar, o eleitor deve conferir o endereço completo do local de votação e o número da seção eleitoral.

Também é importante verificar se houve alguma alteração desde a última eleição. Dessa forma, o eleitor reduz o risco de chegar ao endereço antigo ou procurar uma seção que não corresponde mais ao seu cadastro.