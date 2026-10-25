Lorenzo Pazolini é eleito governador do ES com 52% dos votos

O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) venceu o segundo turno das eleições de 2026 e foi eleito governador do Espírito Santo neste domingo (25). Ele disputou o comando do governo estadual contra o atual governador Ricardo Ferraço (MDB).

Na votação deste domingo, Pazolini conquistou 52,17 % dos votos válidos, contra 47,83% de Ricardo Ferraço, conforme a apuração oficial da Justiça Eleitoral. A diferença entre os dois concorrentes foi de cerca 4,04 pontos percentuais.

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No primeiro turno das eleições de 2026 para o governo do Espírito Santo, realizado em 4 de outubro, Pazolini recebeu 1.048.633 votos, equivalentes a 49,65% dos votos válidos. Ricardo ficou em segundo lugar, com 719.397 votos, ou 34,06%.

Lorenzo Pazolini tem 44 anos e é natural de Vitória. Iniciou sua trajetória política em 2018, quando conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa do Espírito Santo com mais de 43 mil votos.

Em 2020, venceu a disputa pela Prefeitura de Vitória. Quatro anos depois, garantiu a reeleição em primeiro turno. Em abril de 2026, renunciou ao cargo de prefeito para disputar o Governo do Espírito Santo, com a bispa Eliane Leal, do PL, como candidata a vice-governadora.

O governador eleito é graduado em Direito com pós-graduação em Gestão de Segurança Pública. Atuou como auditor de controle externo no Tribunal de Contas do Espírito Santo e fez carreira como delegado, ganhando projeção por sua atuação como titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).