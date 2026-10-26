Lula é reeleito presidente após virada histórica na disputa contra Flávio Bolsonaro

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente do Brasil neste domingo (25), após superar o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições de 2026. Com 97,69% das urnas apuradas às 21h09, o petista tinha 51,74% dos votos válidos, contra 48,26% do adversário, segundo os dados parciais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informados no balanço da apuração.

Naquele momento, Lula somava 62.641.973 votos, enquanto Flávio Bolsonaro havia recebido 58.436.437. A diferença era de aproximadamente 4,2 milhões de votos, com a apuração ainda em andamento.

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A disputa terminou com uma mudança em relação ao primeiro turno, quando Flávio Bolsonaro havia ficado à frente. No segundo turno, Lula avançou na votação e assumiu a liderança, conforme os números divulgados durante a contagem dos votos.

Com o resultado, Lula deverá iniciar um novo mandato em janeiro de 2027, aos 81 anos. A confirmação oficial deve ser acompanhada pelos dados finais divulgados pela Justiça Eleitoral.

Resultado da eleição presidencial de 2026

De acordo com o balanço da apuração das 21h09, os candidatos apresentavam os seguintes números:

Lula (PT): 51,74% dos votos válidos e 62.641.973 votos.

51,74% dos votos válidos e 62.641.973 votos. Flávio Bolsonaro (PL): 48,26% dos votos válidos e 58.436.437 votos.

48,26% dos votos válidos e 58.436.437 votos. Urnas apuradas: 97,69%.

Os números são parciais e correspondem ao momento informado. Para acompanhar a conclusão da contagem, consulte a página oficial de resultados do Tribunal Superior Eleitoral: https://resultados.tse.jus.br/.