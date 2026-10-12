Lula x Flávio Bolsonaro: pesquisa mostra quem está na frente neste 2º turno
Os números são da pesquisa PoderData/Aya mostram uma diferença de seis pontos percentuais entre os dois nomes.
O senador Flávio Bolsonaro aparece com 53% dos votos válidos em uma simulação de segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que registra 47%. Os números são da pesquisa PoderData/Aya, divulgada na quinta-feira (8), e mostram uma diferença de seis pontos percentuais entre os dois nomes.
O levantamento considera apenas os votos válidos, ou seja, exclui os eleitores que declaram voto branco ou nulo e aqueles que não sabem em quem votar. Nesse cenário, Flávio Bolsonaro soma seis pontos percentuais a mais que Lula.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A pesquisa ouviu 3.000 eleitores entre os dias 5 e 7 de outubro de 2026, por meio de entrevistas telefônicas. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.
O estudo foi realizado com recursos próprios do instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08134/2026.
Ficha técnica da pesquisa
- Institutos: PoderData/Aya
- Data de divulgação: 8 de outubro de 2026
- Período de coleta: 5 a 7 de outubro de 2026
- Número de entrevistados: 3.000 eleitores
- Método: entrevistas por telefone
- Margem de erro: 1,8 ponto percentual
- Nível de confiança: 95%
- Registro no TSE: BR-08134/2026
- Financiamento: recursos próprios do instituto
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726