Luz del Fuego: a artista de Cachoeiro que desafiou os padrões de sua época

Nascida em 21 de fevereiro de 1917, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, Dora Vivacqua (1917–1967), conhecida artisticamente como Luz del Fuego, foi bailarina, atriz, escritora, naturista e defensora dos direitos das mulheres. Sua trajetória ficou marcada pela ousadia artística, pela contestação dos costumes e pela defesa da liberdade individual em uma sociedade que impunha rígidas regras ao comportamento feminino.

Filha de Antônio Vivacqua e Etelvina Vivacqua, Dora nasceu em uma família tradicional capixaba. Ainda na infância, mudou-se com os familiares para Belo Horizonte, onde desenvolveu o interesse por serpentes ao frequentar o serpentário do Instituto Ezequiel Dias. Essa curiosidade se tornaria, anos depois, uma das características mais conhecidas de suas apresentações artísticas.

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Desde jovem, demonstrava resistência às convenções sociais. Durante suas passagens pelo litoral de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, adotava roupas de banho consideradas incomuns para a época, antecipando comportamentos que somente ganhariam maior aceitação nas décadas seguintes. Sua postura expressava uma visão própria sobre o corpo, a autonomia feminina e o direito de escolher como viver.

Ao seguir para o Rio de Janeiro, então capital federal, encontrou no universo artístico uma forma de desenvolver suas ideias. Na década de 1940, iniciou apresentações como bailarina e adotou o nome Luz del Fuego. Tornou-se conhecida por espetáculos que combinavam dança, expressão corporal e serpentes vivas, criando performances que atraíam o público e provocavam debates sobre os limites da liberdade artística.

Crítica dos conservadores

Sua atuação ganhou destaque no teatro de revista brasileiro, mas também enfrentou críticas e resistência de setores conservadores. Em um período marcado por restrições à participação feminina em diferentes espaços sociais, Luz del Fuego utilizava a própria imagem e suas apresentações para questionar padrões de comportamento e defender a independência das mulheres.

Além dos palcos, dedicou-se à divulgação do naturismo, movimento que valoriza a convivência com a natureza e a liberdade corporal. Na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, criou o Clube Naturalista Brasileiro e estabeleceu um espaço conhecido como Ilha do Sol, que se tornou uma referência pioneira da prática naturista no país.

Sua defesa da autonomia individual também apareceu na literatura e em manifestações públicas. Por meio de livros, entrevistas e iniciativas culturais, questionou preconceitos relacionados à nudez, à liberdade de expressão e ao papel da mulher na sociedade. Essas posições fizeram dela uma figura controversa em seu tempo, mas também contribuíram para sua posterior identificação com debates sobre emancipação feminina e direitos individuais.

Para Cachoeiro de Itapemirim e toda a região Sul do Espírito Santo, Luz del Fuego representa uma importante expressão de liberdade artística, pioneirismo e transformação dos costumes. Sua trajetória amplia a diversidade da história cultural capixaba, demonstrando que a região também revelou personalidades que desafiaram convenções e participaram de debates nacionais sobre arte, comportamento e sociedade.

Dora Vivacqua

A relação de Dora Vivacqua com suas origens capixabas integra a memória cultural de Cachoeiro e de Marataízes. Sua história acrescenta uma dimensão singular ao conjunto de artistas e intelectuais nascidos no Sul do estado, especialmente por associar expressão corporal, pensamento independente e defesa da liberdade feminina.

Luz del Fuego morreu em 19 de julho de 1967, aos 50 anos, vítima de assassinato no Rio de Janeiro. Sua trajetória continuou despertando interesse de pesquisadores, escritores e cineastas. Em 1982, sua vida inspirou o filme Luz del Fuego, protagonizado pela atriz Lucélia Santos, contribuindo para apresentar sua história a novas gerações.

A importância de Luz del Fuego para a cultura do Sul do Espírito Santo está na representatividade de uma artista que ultrapassou os limites de sua época e ajudou a ampliar as discussões sobre a presença feminina na arte e na sociedade brasileira. Sua atuação demonstra que a produção cultural também se manifesta por meio da contestação, da experimentação e da busca por novas formas de expressão.

Mais do que uma personalidade conhecida por suas apresentações com serpentes, Luz del Fuego deixou uma história ligada à coragem de questionar comportamentos estabelecidos. Nascida em Cachoeiro de Itapemirim, tornou-se símbolo de independência e permanece como uma das figuras mais singulares da memória artística e cultural brasileira.