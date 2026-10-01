Mãe e filha são presas com emagrecedores ilegais em Guaçuí

Uma operação da Polícia Civil terminou com mãe e filha autuadas em flagrante por crime contra a saúde pública nesta quinta-feira (1º), em Guaçuí. Durante buscas em dois imóveis no Centro da cidade, os policiais apreenderam uma grande quantidade de medicamentos, substâncias e materiais de uso médico. Parte dos produtos estava escondida dentro de um guarda-roupa.

A ação começou por volta das 8h40, quando policiais civis da Delegacia de Guaçuí cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma residência na Rua Comendador Aguiar.

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No endereço, os agentes encontraram uma técnica de enfermagem de 32 anos. Segundo o registro da ocorrência, após tomar conhecimento do mandado, ela informou aos policiais que mantinha na geladeira medicamentos utilizados para emagrecimento e que, conforme relatado por ela, não possuíam autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Durante as buscas, a Polícia Civil também encontrou diversos materiais de uso médico. Alguns apresentavam etiquetas com identificação de pacientes. Um iPhone preto pertencente à investigada também foi apreendido.

Produtos estavam escondidos em guarda-roupa

As diligências continuaram em outro imóvel, pertencente à mãe da investigada e localizado na mesma região.

Dentro de um guarda-roupa, os policiais localizaram uma vasilha com diversos medicamentos e substâncias. Entre os produtos identificados estavam Vittatirze, T.G.15 (tirzepatida), Tirzec, BPC-157, TB-500, NAD+, GHK-CU, GLOW, SLU-PP 332 e Tesamorelin.

Segundo a ocorrência, as caixas estavam geladas. O material estava envolvido em uma toalha e escondido dentro do móvel.

Diante das condições em que os produtos foram encontrados, os policiais levantaram a hipótese de que o material teria sido retirado da geladeira e colocado no guarda-roupa após a movimentação da equipe no primeiro imóvel. As circunstâncias ainda serão apuradas.

Técnica de enfermagem assumiu propriedade do material

Conforme o registro policial, a técnica de enfermagem declarou que todo o material apreendido pertencia a ela.

Entre os itens recolhidos estavam quatro caixas fechadas de Vittatirze, com quatro doses de 15 mg cada; quatro caixas fechadas de T.G.15 (tirzepatida), com quatro frascos de 15 mg; e três caixas de Tirzec 15 mg. Também foram apreendidos outros produtos encontrados durante as buscas.

Ao final da operação, mãe e filha foram levadas para a Delegacia de Guaçuí. Segundo a ocorrência, ambas foram conduzidas sem lesões corporais ou maus-tratos e acabaram autuadas em flagrante por crime contra a saúde pública.

A Polícia Civil deverá investigar a origem dos produtos, a regularidade sanitária, a finalidade do material e se houve eventual utilização ou comercialização.

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