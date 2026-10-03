Mais de 20 mil cães e gatos do ES já estão em cadastro nacional; veja como funciona

Mais de 20 mil cães e gatos do Espírito Santo já fazem parte de um cadastro nacional criado para reunir informações sobre animais domésticos e auxiliar no acompanhamento das políticas de proteção animal. Dados compilados até 10 de setembro apontam 20.330 registros capixabas no SinPatinhas.

Do total registrado no Estado, 12.454 são cães e 7.876 são gatos. A plataforma também contabiliza 16.867 cadastros de tutores capixabas como pessoas físicas.



Os números mostram ainda que 2.081 cães e 1.480 gatos registrados no Espírito Santo possuem microchip. Em relação à castração, o sistema contabiliza 4.541 cães e 4.915 gatos submetidos ao procedimento.

Coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos (SinPatinhas) integra o Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos (ProPatinhas).

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A ferramenta reúne informações que ajudam no planejamento e acompanhamento de políticas públicas destinadas à proteção animal. Desde outubro de 2025, o Governo Federal também utiliza a plataforma para acompanhar recursos destinados a ações de microchipagem e esterilização cirúrgica.



Brasil já soma 1,8 milhão de animais cadastrados



Em todo o país, o SinPatinhas alcançou 1,8 milhão de cadastros. São mais de 1 milhão de cães e 743.367 gatos registrados na plataforma.

São Paulo aparece com o maior número de registros, com 538.059 animais. Rio de Janeiro soma 175.656, enquanto o Paraná possui 166.271. Minas Gerais contabiliza 122.289 e o Rio Grande do Sul, 91.800.



Entre outubro de 2025 e setembro de 2026, o sistema também registrou 245.860 animais atendidos com castração ou microchipagem por meio de recursos de transferências voluntárias do Governo Federal. Desse total, 131.632 são cães e 114.228 são gatos.



Como cadastrar cães e gatos no SinPatinhas



O cadastro pode ser realizado por meio de uma conta Gov.br. Após o acesso ao SinPatinhas, o sistema preenche automaticamente os dados do responsável, que precisa acrescentar as informações referentes ao animal.

Ao concluir o processo, o tutor recebe uma carteirinha digital com QR Code. O código pode ser colocado na coleira e facilita a identificação do animal e o contato com o responsável em caso de perda.



Além de pessoas físicas, podem utilizar a plataforma pessoas jurídicas, médicos veterinários, clínicas e hospitais veterinários, organizações da sociedade civil, protetores independentes e entes federativos, conforme as regras do programa.



O SinPatinhas ainda prepara novas funcionalidades. Entre elas estão um módulo de auditoria e monitoramento e um perfil específico para protetores independentes, que deverá permitir acompanhar a quantidade de animais sob responsabilidade desses usuários.