Mais de 233 mil mulheres procuram sugar daddy no ES

A busca por relacionamentos que envolvem apoio financeiro e interesses afetivos movimenta uma plataforma de encontros no Espírito Santo. Um levantamento divulgado pelo MeuPatrocínio revela que 233.656 mulheres estão cadastradas no estado em busca de um sugar daddy, expressão utilizada para definir homens que oferecem suporte financeiro a parceiras, geralmente mais jovens.

O número chama atenção pela diferença entre a quantidade de mulheres e homens inscritos. Enquanto mais de 233 mil usuárias procuram esse tipo de relacionamento, 43.247 homens estão cadastrados como sugar daddies. Na prática, são aproximadamente cinco mulheres para cada homem nessa categoria.

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Outro dado que se destaca é o perfil financeiro dos pretendentes. Segundo a plataforma, a renda média declarada pelos homens cadastrados como sugar daddies no Espírito Santo chega a R$ 76 mil.

Mais de 362 mil pessoas estão cadastradas no Espírito Santo

O universo dos relacionamentos sugar vai além de homens mais velhos que buscam mulheres jovens. A plataforma também reúne mulheres com maior poder aquisitivo interessadas em parceiros mais novos, além de homens que procuram esse tipo de relacionamento.

No Espírito Santo, segundo levantamento feito pelo G1, são 11.604 mulheres cadastradas como sugar mommies, nome dado àquelas que buscam parceiros mais jovens e estão dispostas a oferecer apoio financeiro.

Já o número de homens inscritos como sugar babies, que procuram parceiras com maior estabilidade financeira, chega a 73.501.

Somadas todas as categorias, 362.008 pessoas possuem cadastro na plataforma no estado, conforme os dados divulgados pela empresa.

Confira os números do levantamento

233.656 mulheres cadastradas como sugar babies;

mulheres cadastradas como sugar babies; 43.247 homens cadastrados como sugar daddies;

homens cadastrados como sugar daddies; 73.501 homens cadastrados como sugar babies;

homens cadastrados como sugar babies; 11.604 mulheres cadastradas como sugar mommies.

O que leva homens com alta renda a procurar esse tipo de relacionamento?

Embora a questão financeira seja uma das principais características desse modelo de relacionamento, a procura por plataformas especializadas também pode estar relacionada à dificuldade de conhecer novas pessoas.

Segundo Caio Bittencourt, especialista em comportamento afetivo, alguns homens que dedicaram grande parte da vida à carreira profissional acabam encontrando dificuldades para construir relacionamentos amorosos.

“Muitas vezes, esses homens não têm um traquejo social muito grande e, justamente por terem focado mais no trabalho, eles se veem sozinhos e numa situação onde eles não sabem como conhecer outras pessoas. Então, eles procuram o site para ajudar a ter uma vida amorosa”, explicou.

Entenda o que é um relacionamento sugar

O termo sugar daddy surgiu nos Estados Unidos e é utilizado para identificar homens, geralmente mais velhos e financeiramente estabelecidos, que se relacionam com pessoas mais jovens e oferecem algum tipo de suporte financeiro.

Nesse contexto, as mulheres que procuram esse perfil são chamadas de sugar babies. Quando a pessoa que oferece apoio financeiro é uma mulher, utiliza-se a expressão sugar mommy.

Esse modelo de relacionamento costuma envolver expectativas sobre companhia, experiências compartilhadas e benefícios materiais, de acordo com os interesses dos envolvidos.

Os números apresentados pelo MeuPatrocínio se referem aos cadastros registrados na plataforma e não representam, necessariamente, a quantidade de pessoas que mantêm relacionamentos desse tipo no Espírito Santo.