Mais de 5 mil policiais vão às ruas no ES durante o feriadão

O feriado prolongado de Finados terá um esquema especial de segurança em todo o Espírito Santo. Mais de 5 mil policiais militares e 1,8 mil viaturas serão mobilizados entre esta sexta-feira (30) e segunda-feira (2), em uma operação voltada à prevenção de crimes e ao reforço da segurança em locais com maior circulação de pessoas.

A iniciativa faz parte da Operação Finados, coordenada pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). O planejamento prevê a intensificação do policiamento ostensivo em diferentes regiões do Estado, especialmente em pontos que devem registrar aumento na movimentação durante o feriadão.

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Entre os locais que receberão atenção especial estão os cemitérios e suas vias de acesso, além de rodovias, terminais de transporte, centros comerciais, praias e regiões turísticas.

A mobilização considera o aumento esperado no deslocamento de moradores e visitantes durante o período. Além das homenagens realizadas no Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, o feriado prolongado também favorece viagens e atividades de lazer.

Operação Finados terá mais de 5 mil policiais no ES

De acordo com a Polícia Militar, o efetivo será distribuído entre escalas regulares e extraordinárias para ampliar a presença das equipes nas ruas.

O planejamento também prevê a atuação de militares por meio da Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), mecanismo que permite reforçar o policiamento além das escalas habituais.

As ações serão direcionadas conforme o fluxo de pessoas, a concentração de público e os registros de ocorrências em cada localidade.

Cemitérios, rodovias e praias terão atenção especial

Durante os quatro dias da operação, a PMES também contará com a participação de unidades especializadas, como o Batalhão de Missões Especiais (BME), o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e o Regimento de Polícia Montada (RPMont).

A atuação integrada pretende ampliar a capacidade de resposta da corporação em situações que demandem apoio especializado.

Nas proximidades dos cemitérios, a presença policial será reforçada devido à movimentação de pessoas que visitarão os túmulos de familiares e amigos.

Já nos corredores viários e nas regiões turísticas, o policiamento buscará acompanhar o aumento da circulação de veículos e pedestres.

Reforço policial segue até segunda-feira (2)

O comandante-geral da PMES, coronel Ríodo Lopes Rubim, destacou que o planejamento foi elaborado para ampliar a presença policial e prevenir ocorrências nos locais de maior movimentação.

Segundo ele, o efetivo estará mobilizado tanto para garantir a segurança de quem pretende visitar cemitérios quanto para atender à população que aproveitará o feriado em atividades turísticas e de lazer.

A Operação Finados será encerrada na segunda-feira (2), após quatro dias de reforço no policiamento em todo o território capixaba.