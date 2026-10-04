Manu, candidata a deputada federal, vota ao lado de Arnaldinho, prefeito de Vila Velha

A candidata a deputada federal Manu votou na manhã deste domingo (4), durante o primeiro turno das eleições de 2026, na União de Professores LTDA, antigo Colégio UP, em Vila Velha, na Grande Vitória. Ela esteve acompanhada do prefeito do município, Arnaldinho Borgo.

Após votar, Manu avaliou positivamente a campanha realizada ao longo das últimas semanas e destacou a receptividade encontrada durante as agendas pelo Espírito Santo. A candidata também afirmou que aguarda a apuração dos votos com tranquilidade.

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“Fizemos uma campanha linda, fui extremamente bem recebida em cada canto do Espírito Santo. O carinho de todos tem sido emocionante! Agora é esperar o resultado com tranquilidade e muito otimismo!”, afirma Manu.

A votação deste domingo define os representantes do Espírito Santo para a Câmara dos Deputados e para os cargos de deputado estadual, senador e presidente da República. A votação acontece até às 17h.