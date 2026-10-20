Marataízes lidera royalties no ES e pode ganhar novo impulso com petróleo

O município de Marataízes pode ser beneficiado por uma nova fase de investimentos na exploração de petróleo e gás natural no litoral Sul do Espírito Santo. A aquisição de blocos exploratórios por grandes empresas do setor e o avanço de estudos sobre novas reservas surgem em um momento de recuperação das receitas municipais. Entre janeiro e setembro de 2026, a cidade recebeu aproximadamente R$ 142 milhões em royalties, assumindo a liderança estadual nesse tipo de arrecadação.

O valor representa um crescimento de 56% em comparação com o mesmo período de 2025. A expectativa é que a ampliação das atividades petrolíferas na região possa fortalecer a economia local e, futuramente, contribuir para novos repasses ao município.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Petrobras e Prio ampliam presença no litoral Sul

Entre as novidades para o setor está a aquisição de cinco blocos exploratórios pela Petrobras e pela Prio, durante leilão promovido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A Prio, considerada a maior petroleira independente do Brasil, adquiriu dois blocos com o objetivo de ampliar suas operações no extremo Sul capixaba.

A empresa já produz cerca de 40 mil barris de petróleo por dia no campo de Wahoo. A estratégia envolve a possibilidade de conectar áreas de produção por meio de estruturas submarinas, aproveitando a infraestrutura existente.

A Petrobras, por sua vez, arrematou três blocos próximos ao Parque das Baleias, região onde está localizado o campo de Jubarte, um dos principais polos produtores de petróleo do país.

A movimentação das duas companhias reforça o interesse pela exploração de novas áreas na costa capixaba e pode abrir caminho para investimentos futuros.

Nova área pode ampliar exploração de petróleo no Espírito Santo

Outra notícia considerada positiva para o setor foi a aprovação, pela ANP, dos estudos geológicos e econômicos referentes ao bloco exploratório Oeste de Jubarte.

Localizada na Bacia de Campos, dentro do Polígono do Pré-Sal, a área possui aproximadamente 690 quilômetros quadrados e foi classificada como de elevado potencial exploratório.

Segundo os estudos, o bloco pode conter volumes de petróleo e gás natural estimados na ordem de dezenas de milhões de barris de óleo equivalente.

A aprovação, entretanto, não representa autorização imediata para exploração ou produção. A eventual oferta da área ainda depende de decisões do Ministério de Minas e Energia e do Conselho Nacional de Política Energética.

Mesmo assim, o avanço é considerado relevante para uma região que possui histórico de participação expressiva na produção nacional de petróleo.

Marataízes ultrapassa R$ 142 milhões em royalties

Enquanto o setor petrolífero apresenta novas perspectivas, Marataízes registra recuperação nas receitas provenientes dos royalties.

Após quedas significativas entre 2023 e 2024, o município voltou a apresentar crescimento na arrecadação.

Em 2025, os repasses somaram R$ 129.447.011,04. No mesmo ano, o conjunto dos municípios capixabas recebeu aproximadamente R$ 823,5 milhões.

Já nos nove primeiros meses de 2026, Marataízes acumulou cerca de R$ 142 milhões, superando o total recebido durante todo o ano anterior.

Royalties em 2025: R$ 129,4 mi -Acumulado de 12 meses

Royalties em 2026: R$ 142 mi – Janeiro a setembro

Dados divulgados pela Prefeitura de Marataízes. O crescimento de 56% considera os mesmos nove meses de 2025 e 2026.

Com esse desempenho, a cidade conhecida como Pérola Capixaba passou a ocupar a primeira posição entre os municípios do Espírito Santo em recebimento de royalties no período informado.

Prefeitura projeta investimentos e geração de empregos

O prefeito de Marataízes, Toninho Bitencourt, avalia que o cenário representa uma oportunidade para fortalecer as finanças municipais e ampliar os investimentos públicos.

Segundo ele, a recuperação fiscal permite ao município planejar melhorias estruturais e criar condições para atrair novos empreendimentos.

“Esperamos no médio prazo o incremento dos royalties repassados, recursos que serão utilizados para aprimorar substancialmente a nossa infraestrutura, atraindo mais investimentos e desenvolvimento para Marataízes”, afirmou o prefeito.

A administração municipal também relaciona o possível aumento das receitas à geração de empregos e à melhoria da qualidade de vida da população.

Petróleo pode recuperar força na economia capixaba

O setor de petróleo e gás natural responde por aproximadamente 25% do Produto Interno Bruto (PIB) industrial do Espírito Santo, conforme os dados apresentados pela administração municipal.

Apesar dessa importância, a atividade vem enfrentando retração ao longo da última década, influenciada, entre outros fatores, pela ausência de novas fronteiras exploratórias.

A aquisição de blocos, os estudos sobre novas reservas e os projetos de ampliação da produção podem contribuir para uma mudança nesse cenário.

Para Marataízes, o momento reúne dois fatores importantes: o crescimento já registrado na arrecadação de royalties e a possibilidade de expansão futura das atividades petrolíferas no litoral Sul capixaba.

Entretanto, os novos projetos ainda dependem de etapas técnicas, regulatórias e comerciais. Por isso, eventuais aumentos nos repasses de royalties não são automáticos nem estão garantidos.