Marataízes lidera royalties no ES e pode ganhar novo impulso com petróleo
Novos blocos adquiridos por Petrobras e Prio, além de estudos em áreas promissoras, ampliam as expectativas de investimentos no litoral Sul capixaba.
O município de Marataízes pode ser beneficiado por uma nova fase de investimentos na exploração de petróleo e gás natural no litoral Sul do Espírito Santo. A aquisição de blocos exploratórios por grandes empresas do setor e o avanço de estudos sobre novas reservas surgem em um momento de recuperação das receitas municipais. Entre janeiro e setembro de 2026, a cidade recebeu aproximadamente R$ 142 milhões em royalties, assumindo a liderança estadual nesse tipo de arrecadação.
O valor representa um crescimento de 56% em comparação com o mesmo período de 2025. A expectativa é que a ampliação das atividades petrolíferas na região possa fortalecer a economia local e, futuramente, contribuir para novos repasses ao município.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Petrobras e Prio ampliam presença no litoral Sul
Entre as novidades para o setor está a aquisição de cinco blocos exploratórios pela Petrobras e pela Prio, durante leilão promovido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
A Prio, considerada a maior petroleira independente do Brasil, adquiriu dois blocos com o objetivo de ampliar suas operações no extremo Sul capixaba.
A empresa já produz cerca de 40 mil barris de petróleo por dia no campo de Wahoo. A estratégia envolve a possibilidade de conectar áreas de produção por meio de estruturas submarinas, aproveitando a infraestrutura existente.
A Petrobras, por sua vez, arrematou três blocos próximos ao Parque das Baleias, região onde está localizado o campo de Jubarte, um dos principais polos produtores de petróleo do país.
A movimentação das duas companhias reforça o interesse pela exploração de novas áreas na costa capixaba e pode abrir caminho para investimentos futuros.
Nova área pode ampliar exploração de petróleo no Espírito Santo
Outra notícia considerada positiva para o setor foi a aprovação, pela ANP, dos estudos geológicos e econômicos referentes ao bloco exploratório Oeste de Jubarte.
Localizada na Bacia de Campos, dentro do Polígono do Pré-Sal, a área possui aproximadamente 690 quilômetros quadrados e foi classificada como de elevado potencial exploratório.
Segundo os estudos, o bloco pode conter volumes de petróleo e gás natural estimados na ordem de dezenas de milhões de barris de óleo equivalente.
A aprovação, entretanto, não representa autorização imediata para exploração ou produção. A eventual oferta da área ainda depende de decisões do Ministério de Minas e Energia e do Conselho Nacional de Política Energética.
Mesmo assim, o avanço é considerado relevante para uma região que possui histórico de participação expressiva na produção nacional de petróleo.
Marataízes ultrapassa R$ 142 milhões em royalties
Enquanto o setor petrolífero apresenta novas perspectivas, Marataízes registra recuperação nas receitas provenientes dos royalties.
Após quedas significativas entre 2023 e 2024, o município voltou a apresentar crescimento na arrecadação.
Em 2025, os repasses somaram R$ 129.447.011,04. No mesmo ano, o conjunto dos municípios capixabas recebeu aproximadamente R$ 823,5 milhões.
Já nos nove primeiros meses de 2026, Marataízes acumulou cerca de R$ 142 milhões, superando o total recebido durante todo o ano anterior.
Royalties em 2025: R$ 129,4 mi -Acumulado de 12 meses
Royalties em 2026: R$ 142 mi – Janeiro a setembro
Dados divulgados pela Prefeitura de Marataízes. O crescimento de 56% considera os mesmos nove meses de 2025 e 2026.
Com esse desempenho, a cidade conhecida como Pérola Capixaba passou a ocupar a primeira posição entre os municípios do Espírito Santo em recebimento de royalties no período informado.
Prefeitura projeta investimentos e geração de empregos
O prefeito de Marataízes, Toninho Bitencourt, avalia que o cenário representa uma oportunidade para fortalecer as finanças municipais e ampliar os investimentos públicos.
Segundo ele, a recuperação fiscal permite ao município planejar melhorias estruturais e criar condições para atrair novos empreendimentos.
“Esperamos no médio prazo o incremento dos royalties repassados, recursos que serão utilizados para aprimorar substancialmente a nossa infraestrutura, atraindo mais investimentos e desenvolvimento para Marataízes”, afirmou o prefeito.
A administração municipal também relaciona o possível aumento das receitas à geração de empregos e à melhoria da qualidade de vida da população.
Petróleo pode recuperar força na economia capixaba
O setor de petróleo e gás natural responde por aproximadamente 25% do Produto Interno Bruto (PIB) industrial do Espírito Santo, conforme os dados apresentados pela administração municipal.
Apesar dessa importância, a atividade vem enfrentando retração ao longo da última década, influenciada, entre outros fatores, pela ausência de novas fronteiras exploratórias.
A aquisição de blocos, os estudos sobre novas reservas e os projetos de ampliação da produção podem contribuir para uma mudança nesse cenário.
Para Marataízes, o momento reúne dois fatores importantes: o crescimento já registrado na arrecadação de royalties e a possibilidade de expansão futura das atividades petrolíferas no litoral Sul capixaba.
Entretanto, os novos projetos ainda dependem de etapas técnicas, regulatórias e comerciais. Por isso, eventuais aumentos nos repasses de royalties não são automáticos nem estão garantidos.
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