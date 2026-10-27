Marataízes prepara Verão 2027 com trio elétrico, shows e Réveillon em duas praias

O Verão 2027 em Marataízes já começa a ganhar forma e promete movimentar o litoral sul do Espírito Santo. Entre as novidades anunciadas pela Prefeitura estão o retorno do trio elétrico ao Centro, três dias consecutivos de festa e uma programação de Réveillon com queima de fogos em dois pontos da cidade. As comemorações começam ainda em 2026, com eventos gastronômicos, turísticos e natalinos.

Conhecida como Pérola Capixaba, Marataízes pretende atrair visitantes e movimentar a economia durante a alta temporada. A programação está sendo organizada pela Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), que prepara uma agenda de atividades entre outubro de 2026 e fevereiro de 2027.

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Embora as principais festas estejam previstas para o período de férias, o calendário começa antes mesmo da chegada do verão.

Réveillon em duas praias e trio elétrico marcam o Verão 2027 em Marataízes

Um dos destaques da programação será a virada do ano. No dia 31 de dezembro, moradores e turistas poderão acompanhar as comemorações de Réveillon na Praia Central e na Praia da Barra, com queima de fogos prevista para os dois locais.

A abertura oficial do verão acontecerá no dia 26 de dezembro, na Praia Central, dando início às atividades da alta temporada.

Já nos primeiros dias de janeiro, uma atração tradicional retorna à cidade. O trio elétrico voltará a percorrer o Centro de Marataízes nos dias 1º, 2 e 3 de janeiro de 2027.

A expectativa da administração municipal é que os eventos contribuam para ampliar a movimentação de turistas, especialmente nos setores de hospedagem, alimentação e comércio.

Festa da Lagosta e atrações de Natal também estão confirmadas

Antes da alta temporada, a cidade receberá eventos que fazem parte do calendário turístico e cultural do município.

Entre os dias 13 e 15 de novembro, a Praça do Pontal será palco da tradicional Festa da Lagosta e Feira de Frutos do Mar. O evento valoriza a gastronomia local e a atividade pesqueira, características importantes da identidade de Marataízes.

A programação natalina também já tem datas previstas. A abertura do Natal será realizada no dia 20 de novembro, na Praça da Barra. Já a Cantata de Natal acontecerá no dia 19 de dezembro, na Praia Central.

Outro compromisso do calendário é a Feira de Negócios Capixaba (Fecap), programada para ocorrer na Praia Central entre 29 de outubro e 1º de novembro, com foco na divulgação de negócios e potencialidades turísticas.

Prefeitura prepara novas atrações para janeiro e Carnaval

Segundo o secretário municipal de Turismo, Rodrigo Carvalho do Nascimento, a proposta é fortalecer Marataízes como destino turístico e valorizar as tradições locais.

“Estamos preparando uma temporada histórica, com eventos que valorizam nossas tradições, como a Festa da Lagosta, e grandes atrações para o verão e o Réveillon”, afirmou.

O secretário também destacou que o objetivo é receber os visitantes, estimular a geração de empregos e fortalecer a economia do município.

O prefeito Toninho Bitencourt ressaltou a importância econômica do turismo para a cidade e afirmou que o calendário foi planejado considerando as expectativas de comerciantes, prestadores de serviços e moradores.

A Secretaria Municipal de Turismo ainda divulgará os nomes das atrações musicais, além das demais datas de eventos previstos para janeiro e fevereiro de 2027, incluindo o Carnaval.

Confira a pré-programação do Verão 2027 em Marataízes

Data Evento Local 29/10 a 01/11 Feira de Negócios Capixaba (Fecap) Praia Central 13 a 15/11 Festa da Lagosta e Feira de Frutos do Mar Praça do Pontal 20/11 Abertura do Natal Praça da Barra 19/12 Cantata de Natal Praia Central 26/12 Abertura oficial do Verão Praia Central 31/12 Réveillon Praia Central 31/12 Réveillon Praia da Barra 01/01/2027 Trio elétrico Centro 02/01/2027 Trio elétrico Centro 03/01/2027 Trio elétrico Centro

A programação é preliminar e poderá receber novas atrações e atualizações ao longo dos próximos meses.