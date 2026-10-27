Marataízes recebe show em tributo a Charlie Brown Jr. com a banda La Familia 028

A contagem regressiva começou para a FECAP Marataízes 2026. A Feira Capixaba de Negócios será realizada de sexta-feira (30) a domingo (1º de novembro), na Praça Ricardo Gonçalves, na Praia Central, reunindo shows gratuitos, gastronomia, artesanato e oportunidades para empreendedores locais.

Uma das atrações será a banda La Familia 028, que apresentará um tributo ao Charlie Brown Jr. na sexta-feira (30). A programação também contará com homenagens a Cazuza, além de apresentações de samba, pagode, sertanejo, forró e pop rock.

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Com entrada gratuita, o evento terá 45 estandes, sendo 22 destinados a microempreendedores individuais (MEIs) e 23 voltados à gastronomia.

O público encontrará opções de hambúrgueres artesanais, churrasco, petiscos, massas, comida oriental e doces. Também haverá espaços para artesanato, moda autoral, decoração, literatura e produtos da agroindústria familiar.

Confira os shows da FECAP Marataízes

Sexta-feira (30/10)

Andressa Peres — Brasilidades

La Familia 028 — Tributo a Charlie Brown Jr.

Sábado (31/10)

Ligação Direta — Pop rock

Grupo Colaê — Samba e pagode

Wávila — Pop e brasilidades

Domingo (1º/11)

Matheus Santana — Sertanejo e forró

Cadu Caruso — Tributo a Cazuza

Feira busca movimentar a economia de Marataízes

Além das atrações culturais, a FECAP tem como objetivo fortalecer os pequenos negócios e incentivar o desenvolvimento econômico de Marataízes.

A proposta é aproximar empreendedores de novos consumidores e movimentar o comércio e o turismo fora do período de alta temporada.

Os expositores também contaram com capacitação prévia do Sebrae para participar da feira.

A FECAP Marataízes é realizada pela Prefeitura de Marataízes e pelo Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB), com apoio institucional e fomento do Sebrae e do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP). A promoção é do portal AQUINOTICIAS.COM.

Serviço: FECAP Marataízes 2026

Data: 30 de outubro a 1º de novembro

Local: Praça Ricardo Gonçalves, Praia Central de Marataízes

Sexta-feira, sábado e domingo

Shows

Gastronomia

Cultura

Empreendorismo

Entrada gratuita