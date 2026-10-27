Marataízes recebe show em tributo a Charlie Brown Jr. com a banda La Familia 028
FECAP Marataízes começa nesta sexta-feira (30), na Praia Central, com apresentações musicais, gastronomia e 45 estandes. Entrada será gratuita nos três dias.
A contagem regressiva começou para a FECAP Marataízes 2026. A Feira Capixaba de Negócios será realizada de sexta-feira (30) a domingo (1º de novembro), na Praça Ricardo Gonçalves, na Praia Central, reunindo shows gratuitos, gastronomia, artesanato e oportunidades para empreendedores locais.
Uma das atrações será a banda La Familia 028, que apresentará um tributo ao Charlie Brown Jr. na sexta-feira (30). A programação também contará com homenagens a Cazuza, além de apresentações de samba, pagode, sertanejo, forró e pop rock.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Com entrada gratuita, o evento terá 45 estandes, sendo 22 destinados a microempreendedores individuais (MEIs) e 23 voltados à gastronomia.
O público encontrará opções de hambúrgueres artesanais, churrasco, petiscos, massas, comida oriental e doces. Também haverá espaços para artesanato, moda autoral, decoração, literatura e produtos da agroindústria familiar.
Confira os shows da FECAP Marataízes
Sexta-feira (30/10)
- Andressa Peres — Brasilidades
- La Familia 028 — Tributo a Charlie Brown Jr.
Sábado (31/10)
- Ligação Direta — Pop rock
- Grupo Colaê — Samba e pagode
- Wávila — Pop e brasilidades
Domingo (1º/11)
- Matheus Santana — Sertanejo e forró
- Cadu Caruso — Tributo a Cazuza
Feira busca movimentar a economia de Marataízes
Além das atrações culturais, a FECAP tem como objetivo fortalecer os pequenos negócios e incentivar o desenvolvimento econômico de Marataízes.
A proposta é aproximar empreendedores de novos consumidores e movimentar o comércio e o turismo fora do período de alta temporada.
Os expositores também contaram com capacitação prévia do Sebrae para participar da feira.
A FECAP Marataízes é realizada pela Prefeitura de Marataízes e pelo Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB), com apoio institucional e fomento do Sebrae e do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP). A promoção é do portal AQUINOTICIAS.COM.
Serviço: FECAP Marataízes 2026
- Data: 30 de outubro a 1º de novembro
- Local: Praça Ricardo Gonçalves, Praia Central de Marataízes
- Sexta-feira, sábado e domingo
- Shows
- Gastronomia
- Cultura
- Empreendorismo
Entrada gratuita
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726