Marcelo Santos chega à Câmara Federal e se firma como novo nome da bancada capixaba

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos (União Brasil), foi eleito deputado federal neste domingo (4), em sua primeira tentativa de chegar à Câmara dos Deputados.

Marcelo recebeu 82.365 votos e terminou na sexta colocação entre os candidatos mais votados no estado. O resultado marca uma mudança de patamar na trajetória eleitoral do parlamentar, que deixa a Assembleia depois de uma longa atuação no Legislativo estadual.

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Na eleição de 2022, quando disputou a reeleição para deputado estadual, Marcelo obteve 41.627 votos. Quatro anos depois, na disputa federal, praticamente dobrou esse número, com crescimento de cerca de 98% na votação.

O desempenho também ganha relevância por ter ocorrido em uma eleição para a Câmara, na qual a disputa se dá em todo o território capixaba. A votação, segundo Marcelo, refletiu a presença construída em diferentes regiões do Espírito Santo.

“Fiquei muito feliz com o resultado. Vou devolver ao Espírito Santo o respeito que ele merece”, afirmou após a confirmação da eleição.

Marcelo chega a Brasília depois de oito mandatos na vida pública e tendo ocupado a presidência da Assembleia Legislativa. À frente da Casa, buscou ampliar a interlocução do Legislativo com os municípios e manteve diálogo com diferentes grupos políticos do estado.

Na Câmara, o deputado eleito afirma que pretende cobrar maior participação do governo federal nos investimentos destinados ao Espírito Santo.

“A gente precisa cobrar muito mais ações do governo federal, que são muito poucas ou quase nenhuma aqui no Espírito Santo, diante do que investe em outros estados”, disse.

A eleição também coloca Marcelo em uma nova posição no tabuleiro político capixaba. Presidente estadual do União Brasil, ele deverá participar das discussões da federação partidária sobre o segundo turno da eleição para o governo do Espírito Santo.

Segundo o deputado eleito, uma reunião em Brasília deve ocorrer nesta semana para discutir o posicionamento do grupo.