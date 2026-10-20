Maus-tratos a animais: Cachoeiro registra 31 ocorrências em nove meses

Cachoeiro de Itapemirim registrou 31 ocorrências de maus-tratos a animais entre janeiro e setembro de 2026.

De acordo com dados obtidos pelo aquinoticias.com, o levantamento aponta que, entre 2023 e setembro de 2026, o município acumulou 115 registros de maus-tratos a animais. Os números mostram um crescimento nas ocorrências anuais entre 2023 e 2025, enquanto os dados parciais de 2026 indicam que os registros já se aproximam do total contabilizado no ano passado.

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Em 2023, Cachoeiro contabilizou 25 ocorrências. No ano seguinte, o número subiu para 26 e chegou a 33 em 2025. Isso representa um aumento de 32% entre 2023 e 2025.

Janeiro lidera registros de maus-tratos em Cachoeiro

Nos nove primeiros meses de 2026, janeiro concentrou o maior número de ocorrências, com oito registros. Fevereiro apareceu em seguida, com seis casos.

Em abril, a Sesp contabilizou três ocorrências, enquanto maio apresentou cinco. Junho registrou um caso, julho e agosto tiveram três cada, e setembro terminou com dois.

O painel não apresenta valor para março, e a soma dos demais meses corresponde às 31 ocorrências registradas no período.

Apesar de os números de 2026 já se aproximarem do total de 2025, a comparação exige cautela, uma vez que o ano ainda não terminou.

Além disso, os dados representam ocorrências registradas pelas autoridades, não necessariamente casos com investigação concluída ou condenação judicial.

Cachorros são os animais mais citados nas ocorrências

O levantamento também apresenta os tipos de animais envolvidos nos registros de maus-tratos em Cachoeiro.

Considerando o período histórico exibido pelo Observatório, os cachorros lideram as menções, com 130 registros. Em seguida, aparecem os pássaros, com 39, e os gatos, com 20.

Confira os números:

Tipo de animal Menções Cachorros 130 Pássaros 39 Gatos 20 Não informado 19 Equinos 7 Bovinos 4 Suínos 3

Os dados sobre os tipos de animais não correspondem necessariamente à quantidade de ocorrências. Segundo a observação apresentada no próprio painel, uma única ocorrência pode envolver diferentes tipos de animais.

Dessa forma, o número de menções pode superar o total de registros policiais.

Cachoeiro acumula 115 ocorrências desde 2023

A série histórica do Observatório da Segurança Pública reúne 115 ocorrências de maus-tratos a animais em Cachoeiro de Itapemirim desde 2023.

Confira a evolução anual:

Ano Ocorrências 2023 25 2024 26 2025 33 2026 (até setembro) 31 Total 115

Os dados mostram que 2025 apresentou o maior número anual de ocorrências entre os anos completos analisados.

Já em 2026, o município registrou 31 casos em nove meses, apenas dois a menos que o total contabilizado nos 12 meses do ano anterior.

A quantidade de registros, entretanto, não permite determinar isoladamente se houve aumento efetivo da violência contra animais, já que fatores como a procura pelos canais de denúncia também podem influenciar os números.

Maus-tratos a animais são crime

No Brasil, a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) prevê punições para quem pratica atos de abuso, maus-tratos, ferimentos ou mutilações contra animais.

No caso de cães e gatos, a legislação estabelece pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição da guarda.

A população pode denunciar situações de maus-tratos às autoridades policiais. As denúncias contribuem para que os órgãos responsáveis investiguem as ocorrências e adotem as medidas cabíveis.

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