Cachoeiro oferece vacina V8 gratuita para cães; saiba como conseguir
A vacina V8 auxilia na proteção contra doenças graves, como cinomose, parvovirose, hepatite infecciosa canina e leptospirose.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), disponibiliza gratuitamente a vacina V8 para cães, como forma de prevenir doenças infecciosas e contribuir para a saúde e o bem-estar dos animais.
O atendimento é realizado pela Coordenação e pela Subsecretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h, no bairro Aeroporto, na Rodovia Cachoeiro–Muqui, km 1, em anexo à Unidade de Vigilância em Zoonoses.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A vacina V8 auxilia na proteção contra doenças graves, como cinomose, parvovirose, hepatite infecciosa canina e leptospirose, entre outras, conforme a composição do imunizante. Essas enfermidades podem provocar complicações sérias e, em alguns casos, levar à morte do animal.
Importância da vacinação
Manter a vacinação em dia é fundamental para prevenir doenças e proteger a saúde dos cães, especialmente dos filhotes, que são mais vulneráveis a determinadas infecções. O esquema vacinal deve considerar a idade do animal, seu histórico de imunização e as orientações de um médico-veterinário.
Os tutores podem procurar o serviço municipal para receber orientações sobre a vacinação adequada para seus animais. É importante lembrar que a vacina V8 não substitui a vacina antirrábica, que também é essencial para a proteção dos cães e da população.
A prefeitura reforça que a prevenção é uma das principais formas de garantir mais qualidade de vida aos animais e destaca a importância da responsabilidade dos tutores com a saúde e o bem-estar dos cães.
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