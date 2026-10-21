Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 200 milhões
Concurso 3.072 não teve ganhadores na faixa principal, mas 140 apostas acertaram a quina. Próximo sorteio será realizado nesta quinta-feira (22).
O prêmio da Mega-Sena acumulou novamente e pode pagar R$ 200 milhões no próximo sorteio, marcado para quinta-feira (22). Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.072, realizado na terça-feira (20).
Apesar disso, mais de 9 mil apostas foram premiadas nas faixas da quina e da quadra. Os números sorteados foram: 02 – 06 – 09 – 16 – 31 – 40.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Confira o resultado da Mega-Sena 3.072
De acordo com os dados divulgados, nenhuma aposta conseguiu acertar todos os seis números, fazendo com que o prêmio principal acumulasse.
Na faixa de cinco acertos, 140 apostas foram premiadas. Cada ganhador receberá R$ 38.295,72.
Já na quadra, 9.261 apostas acertaram quatro dezenas e terão direito a R$ 954,26 cada.
Confira os valores:
- 6 acertos: nenhum ganhador;
- 5 acertos: 140 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 38.295,72 cada;
- 4 acertos: 9.261 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 954,26 cada.
Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?
O próximo sorteio da Mega-Sena acontece nesta quinta-feira, 22 de outubro, com prêmio estimado em R$ 200 milhões.
Para participar, os interessados podem registrar suas apostas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa.
A aposta simples, que permite escolher seis números entre os 60 disponíveis, custa R$ 6.
Mega-Sena terá cinco sorteios consecutivos
Os apostadores também devem ficar atentos à programação especial da Mega-Sena prevista para a última semana de outubro.
Entre os dias 26 e 30 de outubro de 2026, será realizada a Mega Semana, com cinco sorteios consecutivos.
A programação contempla os concursos 3.076, 3.077, 3.078, 3.079 e 3.080.
Com isso, os participantes terão novas oportunidades de concorrer aos prêmios da loteria durante cinco dias seguidos.
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