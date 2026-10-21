Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 200 milhões

O prêmio da Mega-Sena acumulou novamente e pode pagar R$ 200 milhões no próximo sorteio, marcado para quinta-feira (22). Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.072, realizado na terça-feira (20).

Apesar disso, mais de 9 mil apostas foram premiadas nas faixas da quina e da quadra. Os números sorteados foram: 02 – 06 – 09 – 16 – 31 – 40.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Confira o resultado da Mega-Sena 3.072

De acordo com os dados divulgados, nenhuma aposta conseguiu acertar todos os seis números, fazendo com que o prêmio principal acumulasse.

Na faixa de cinco acertos, 140 apostas foram premiadas. Cada ganhador receberá R$ 38.295,72.

Já na quadra, 9.261 apostas acertaram quatro dezenas e terão direito a R$ 954,26 cada.

Confira os valores:

6 acertos: nenhum ganhador;

5 acertos: 140 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 38.295,72 cada;

4 acertos: 9.261 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 954,26 cada.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece nesta quinta-feira, 22 de outubro, com prêmio estimado em R$ 200 milhões.

Para participar, os interessados podem registrar suas apostas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

A aposta simples, que permite escolher seis números entre os 60 disponíveis, custa R$ 6.

Mega-Sena terá cinco sorteios consecutivos

Os apostadores também devem ficar atentos à programação especial da Mega-Sena prevista para a última semana de outubro.

Entre os dias 26 e 30 de outubro de 2026, será realizada a Mega Semana, com cinco sorteios consecutivos.

A programação contempla os concursos 3.076, 3.077, 3.078, 3.079 e 3.080.

Com isso, os participantes terão novas oportunidades de concorrer aos prêmios da loteria durante cinco dias seguidos.

Leia mais: Resultado da Mega-Sena: única aposta de Colatina fatura bolada