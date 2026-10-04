Mega-Sena: bolão de Vila Velha acerta a quina e leva mais de R$ 25 mil
O prêmio principal não teve ganhadores e acumulou, podendo chegar a R$ 92 milhões no próximo sorteio.
Um bolão com oito cotas feito na Praia da Costa, em Vila Velha, acertou cinco números no concurso 3.066 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (3), e garantiu um prêmio de R$ 25.224,32. O prêmio principal não teve ganhadores e acumulou, podendo chegar a R$ 92 milhões no próximo sorteio.
O sorteio da Mega-Sena aconteceu excepcionalmente no sábado por causa das eleições. Números sorteados: 04 – 06 – 09 – 13 – 28 – 48.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Além do bolão de Vila Velha, outras 117 apostas acertaram cinco números e também receberão R$ 25.224,37 cada.
Já 8.062 apostas acertaram quatro dezenas e levarão R$ 608,56 cada.
O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira (6), com prêmio estimado em R$ 92 milhões.
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