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Mega-Sena: bolão de Vila Velha acerta a quina e leva mais de R$ 25 mil

O prêmio principal não teve ganhadores e acumulou, podendo chegar a R$ 92 milhões no próximo sorteio.

Mega-Sena 2.988
Foto: Divulgação | Caixa

Um bolão com oito cotas feito na Praia da Costa, em Vila Velha, acertou cinco números no concurso 3.066 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (3), e garantiu um prêmio de R$ 25.224,32. O prêmio principal não teve ganhadores e acumulou, podendo chegar a R$ 92 milhões no próximo sorteio.

O sorteio da Mega-Sena aconteceu excepcionalmente no sábado por causa das eleições. Números sorteados: 04 – 06 – 09 – 13 – 28 – 48.

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Além do bolão de Vila Velha, outras 117 apostas acertaram cinco números e também receberão R$ 25.224,37 cada.

Já 8.062 apostas acertaram quatro dezenas e levarão R$ 608,56 cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira (6), com prêmio estimado em R$ 92 milhões.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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