Mega-Sena pode pagar R$ 320 milhões e bater recorde nesta quarta (28)
Mega-Sena de R$ 320 milhões será sorteada nesta quarta-feira (28). Confira o horário, como apostar e por que o prêmio pode bater recorde.
A Mega-Sena pode fazer história nesta quarta-feira (28). O concurso 3.077 tem prêmio estimado em R$ 320 milhões, valor que poderá se tornar o maior já pago em um sorteio regular da modalidade. O sorteio acontece às 21h, no horário de Brasília.
A bolada acumulou após nenhuma aposta acertar as seis dezenas do concurso 3.076, realizado na terça-feira (27). Os números sorteados foram 06, 30, 32, 38, 49 e 57.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Na ocasião, 68 apostas acertaram cinco dezenas e garantiram R$ 58.086,17 cada. Outras 6.491 apostas fizeram a quadra e receberam R$ 869,30.
Mega-Sena pode superar recorde histórico
Caso o prêmio estimado seja confirmado e pago, o concurso poderá superar o recorde de R$ 317,85 milhões, registrado em outubro de 2022. A comparação considera os sorteios regulares, sem incluir a Mega da Virada.
Como apostar na Mega-Sena
Os interessados podem registrar suas apostas até as 20h desta quarta-feira (28), nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal.
A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. Para conquistar o prêmio principal, é necessário acertar as seis dezenas sorteadas.
A probabilidade de ganhar com uma aposta simples é de uma em 50.063.860.
A Mega-Sena realiza cinco sorteios consecutivos nesta semana, entre segunda (26) e sexta-feira (30), durante a programação especial da Mega Semana.
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