Menina de 4 anos fica gravemente ferida após queda de moto no ES

Uma menina de 4 anos precisou ser intubada e transportada de helicóptero após ficar gravemente ferida em um acidente de moto em Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo. A ocorrência aconteceu na manhã desta sexta-feira (2).

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a criança estava em uma motocicleta com os pais e um bebê de 6 meses quando eles caíram do veículo.

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A menina de 4 anos apresentou o quadro mais grave. De acordo com o Samu, ela sofreu politraumatismo, traumatismo cranioencefálico (TCE) e trauma abdominal fechado grave.

Diante da gravidade dos ferimentos, o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionado para realizar a transferência da criança de Alto Rio Novo para Colatina.

As condições meteorológicas, porém, dificultaram a operação aérea. Por causa do tempo desfavorável, o helicóptero Harpia 10 pousou em Pancas.

No município, a equipe aérea interceptou a ambulância do Samu que fazia o transporte da vítima. A menina seguiu intubada no helicóptero até o hospital de destino, em Colatina.

As informações divulgadas não detalham o estado de saúde dos pais e do bebê de 6 meses após o acidente.