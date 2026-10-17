Menina de 9 anos é estuprada no ES; idoso é apontado como suspeito
Segundo a Polícia Civil, a escola acionou o Conselho Tutelar após a menina relatar os abusos a uma professora.
Uma menina de nove anos foi estuprada no Espírito Santo. O fato ocorreu na cidade de Linhares, no Norte do estado. Um homem de 68 anos foi preso preventivamente na quinta-feira (15), suspeito de cometer o crime contra a criança.
Segundo a Polícia Civil, a escola acionou o Conselho Tutelar após a menina relatar os abusos a uma professora. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (14), segundo informações do portal Folha Vitória.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Após os procedimentos iniciais, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva do investigado, que é uma pessoa próxima a família da criança.
O mandado foi cumprido por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCAI) de Linhares.
Os policiais localizaram o suspeito na residência dele. De acordo com a corporação, o homem não resistiu à abordagem. O caso segue sob investigação.
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