Menina de 9 anos revela abuso a professora e homem de 68 anos é preso no ES

O relato de uma menina de 9 anos a uma professora levou à prisão de um homem de 68 anos, suspeito de estupro de vulnerável, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A criança contou sobre os abusos no ambiente escolar, e a denúncia mobilizou o Conselho Tutelar e a Polícia Civil. Pouco mais de 24 horas após o registro da ocorrência, os policiais prenderam o investigado.

A prisão aconteceu na quinta-feira (15), após a Justiça expedir um mandado de prisão preventiva solicitado pela Polícia Civil. Equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) participaram da operação.

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Segundo a delegada Viviane de Mattos, responsável pelas unidades especializadas, a escola comunicou o Conselho Tutelar assim que tomou conhecimento do relato da menina. As autoridades registraram a ocorrência na quarta-feira (14) e iniciaram os procedimentos investigativos.

Suspeito foi preso dentro de casa

Após reunir as informações iniciais, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva do homem. Com a autorização judicial, os agentes localizaram o suspeito em sua residência, onde realizaram a prisão sem resistência.

A investigação apura o crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado faz parte do convívio familiar da vítima. Para preservar a identidade e a segurança da criança, a corporação não divulgou informações que possam identificá-la.

Delegada destaca rapidez na investigação

A delegada Viviane de Mattos ressaltou a gravidade do caso e explicou que as equipes deram prioridade aos procedimentos para garantir o andamento da investigação.

“Por se tratar de um crime de extrema gravidade, a Polícia Civil agiu com rapidez e prioridade na apuração dos fatos. Assim que tomamos conhecimento do caso, realizamos os procedimentos necessários e representamos pela prisão preventiva do investigado. Nosso compromisso é dar uma resposta firme diante de crimes dessa natureza, garantindo que os fatos sejam devidamente investigados e que os responsáveis sejam responsabilizados na forma da lei”, destacou.

Como denunciar casos de abuso sexual infantil?

A Polícia Civil reforça que denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes são fundamentais para interromper situações de abuso e permitir a responsabilização dos envolvidos.

A orientação é que familiares, professores e responsáveis observem possíveis mudanças de comportamento e acolham os relatos das crianças sem julgamentos.

Também é importante evitar perguntas insistentes ou qualquer atitude que possa pressionar a vítima. Diante de suspeitas de violência, o recomendado é procurar os órgãos de proteção.

As denúncias podem ser feitas pelos seguintes canais:

Conselho Tutelar: para comunicar suspeitas ou situações de violência contra crianças e adolescentes.

Disque-Denúncia 181: recebe informações sobre crimes, inclusive de forma anônima.

Polícia Militar — 190: para situações de risco imediato.

A Polícia Civil continua responsável pela apuração dos fatos.